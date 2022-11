Emma Marrone svela... la ricetta del suo polpettone preparato nel docufilm... ecco come prepararlo!

Emma Marrone è stata nelle scorse ore una delle ospiti di Vanity Fair Stories, il grande evento organizzato a Milano dalla nota rivista nel corso della quale molti attori, attrici, cantanti e influencer si sono raccontati a cuore aperto, rivelando aspetti della loro vita, artistica e non, a volte inediti.

Emma, nel caso specifico, era presente anche e soprattutto per parlare di Sbagliata ascendente Leone, il nuovo docufilm di Amazon Prime Video (che arriva dopo quelli su Tiziano Ferro, Laura Pausini e Mahmood, senza contare The Ferragnez con Fedez e Chiara Ferragni) che racconta la vita e la storia dell’artista salentina con tutta la sincerità del caso.

Prodotto da Lotus Production (di Leone Film Group) e scritto da Federico Giunta e Bendo, il documentario dipingerà dunque un lato rimasto ancora inedito dell’artista, parlando della sua determinazione e del suo talento sopra al palco e nel dietro le quinte.

Ebbene, uno dei momenti più divertenti e particolari del docu-film è quello in cui l’artista prepara la sua specialità, ovvero il polpettone. La cantante ha voluto rivelare la ricetta precisa di questa sua prelibatezza proprio sul palco di Vanity Fair Stories. Invitando i vegani e i vegetariani a non ascoltare le sue parole, l’artista ha quindi tenuto a specificare come lei personalmente prepara il piatto. Ecco dunque gli ingredienti:

Metà carne macinata di manzo, metà carne macinata di maiale (da fare a parte)

Uova

Pangrattato

Sale, pepe, noce moscata

Prezzemolo

Un aglio tritato (senz’anima)

Formaggio (meglio se parmigiano reggiano, che è più leggero)

Un goccio di latte (senza lattosio)

Una volta presi gli ingredienti bisogna impastare a lungo, per rompere le fibre muscolari della carne. Questo impasto si può stendere con il mattarello per poi farcirlo a piacimento, oppure si possono fare delle polpettine che vanno prima fritte per pochi secondi e poi eventualmente gettate nel sugo. Qui sotto la video ricetta completa!

finalmente svelata la ricetta delle polpette e del polpettone pic.twitter.com/4Vwx7PMyp0 — gaia (@fumoealibi) November 27, 2022

Sbagliata Ascendente Leone: tutto quello che c’è da sapere sul docufilm Amazon Prime su Emma Marrone

La pellicola sarà disponibile sulla piattaforma di streaming dal 29 novembre. Al suo interno troveremo anche una canzone inedita, intitolata proprio come il docufilm, di cui ci è stata fornita una piccola anteprima nel trailer ufficiale del progetto.

Qui sotto potete recuperare in anteprima le prime immagini di Sbagliata ascendente Leone.