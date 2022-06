La lunga estate caldissima dei tour e dei nuovi singoli

Singoli e tour.

È ufficiale: la situazione ci è già completamente sfuggita di mano.

E se l’anno scorso, ci stava solo sfuggendo, ora è andata via del tutto. Lontano.

Il Direttore nel 2021 si lamentava per quel centinaio di nuove canzoni che venivano pubblicate ogni settimana che, a ripensare a quell’articolo, quasi mi fa tenerezza. Perché quest’anno noi siamo affascinati da quel numero, 100, che ora vediamo come un miraggio. Lontano.

Ormai i nuovi singoli settimanali non sono più solo 100. Non sono 150, ma sono arrivati a superare i 180 brani, come nel Radio Date del 20 maggio!

Vi rendete conto?? Centoottanta nuovi singoli in una sola settimana, che equivalgono, facendo una media di 3 minuti a pezzo, a cinquecentoquaranta minuti di nuova musica. Che 540′ sono ben 9 ore!

In pratica, se una radio volesse ascoltare tutti i brani prima di decidere quali mettere in programmazione, dovrebbe dedicare una risorsa per più di una giornata lavorativa, chiedendole di non andare a fare pipì né di azzardarsi ad avvicinarsi alla macchinetta del caffè. E non basterebbe!

Nove ore-uomo.

E daccapo la settimana successiva.

Come se poi, per capire se una canzone ne vale la pena o no, bastasse un solo ascolto!

Se poi andiamo a vedere le etichette discografiche, in molti casi vediamo nomi importanti, ma si tratta solo di distributori. Ovvero, se vai a chiedere a quel nome importante un parere su quella canzone o cantante, il più delle volte non l’ha mai nemmeno sentito nominare.

Logicamente pullulano le autoproduzioni, sulle quali non esiste alcun tipo di filtro. Perché infondo, se mi pago tutto io, posso pubblicare qualsiasi cosa mi vada di pubblicare.

DAI NUOVI SINGOLI AI CONCERTI

A questo scenario piuttosto inquietante, almeno se pensiamo all’omino delle ore-uomo che lavora in radio e che deve ascoltare cinquecentoquaranta minuti di nuova musica alla settimana, si aggiunge la situazione dei concerti.

Ecco, veniamo da due anni durante i quali fare spettacoli dal vivo è stato difficile, se non impossibile.

Ora sembra che si voglia recuperare il tempo perso, perché quest’estate fa il tour anche il omino della radio che ascolta i cinquecentoquaranta minuti di nuova musica a settimana.

Per puro esercizio di stile, nel weekend mi sono messa a contare i concerti che ci saranno tra giugno e settembre.

Su All Music Italia abbiamo censito 159 artisti in tour che faranno 1482 concerti. Ovvero quasi 9 concerti a testa. Ovvero nei 122 del quadrimestre considerato ci saranno ogni giorno 12. E comunque il dato non è definitivo perché siamo solo a fine maggio!

Solo per dire che il 23 luglio ci saranno 50 concerti e altri 47 il 16 luglio (le date con più programmazioni).

Elisa ha fissato ben 34 spettacoli, Ludwig 32, Ludovico Einaudi 27 e Rkomi 24.

Vi rendete conto? Dobbiamo imparare cinquecentoquaranta minuti di nuove canzoni alla settimana e poi, come trottole, correre su e giù per l’Italia a cantarle a squarciagola! Mentre nella seconda metà di luglio l’unica opzione percorribile è quella del teletrasporto vedendo 2 minuti per ogni show. E poi andando via. Lontano.