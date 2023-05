Videontervista a Paolo Benvegnù – Dagli Scisma al duetto con Malika Ayane, di cui dice: “troppo bella”.

Videointervista a Paolo Benvegnù a cura di Fabio Fiume.

Non avevo mai avuto occasione di conoscere Paolo Benvegnù prima di questo incontro. L’occasione arriva con la pubblicazione, il 28 Aprile, del suo nuovo Ep, Solo Fiori.

Si tratta di cinque brani nuovi capitanati dal singolo di lancio, Non Esiste Altro, proposto in duetto con Malika Ayane, di cui racconta la meraviglia dell’incontro, del suo inaspettato ed immediato si al duetto e di come avesse reso formidabile un testo che per sua interpretazione lo era molto meno.

Già da quest’affermazione si può capire il fare decisamente modesto di un cantautore che invece ha da raccontare storia, collaborazioni e idee che talvolta ci mettono tempo per trovare la forma canzone. Eppur cosa è il tempo? Ci racconta di qualcosa che un momento ti sembra lunghissimo e un minuto dopo volato; il tutto guidato dalle sensazioni che si provano nel momento in cui le si vive, perché lui, il tempo è sempre lo stesso.

Chiacchieriamo non solo del nuovo album guidato dal tempo, appunto, e dal nostro stesso sguardo che cambia con esso, ma anche di come era la vita quando, trent’anni fa, era leader degli Scisma, una delle band alternative dei tanto osannati in tal senso anni 90.

Ed ancora le collaborazioni con Irene Grandi, Marina Rei, il teatro, il lavoro di grande soddisfazione come produttore e di quel artista norvegese che degli italiani pensava che…

E no! Scopritelo assieme a noi, gustandovi la videointervista a Paolo Benvegnù.

VIDEOINTERVISTA A PAOLO BENVEGNÙ