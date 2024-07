Bloom, Giusy Ferreri: “Ho sempre sognato di avere una band”

Anticipato da “È la verità”, “Hangover” è il primo album di inediti dei Bloom, la super band alternative rock formata da Giusy Ferreri, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli.

Prodotto da GGF Music e distribuito da ADA Music, il disco è stato registrato da Steve Lyon presso Panic Button Studios a Hampton (Londra), per poi essere mixato e masterizzato – anche in Dolby Atmos – da Marco Borsatti a Bologna, sotto la direzione artistica di Steve Lyon e degli stessi Bloom, con la speciale supervisione di Max Zanotti.

BLOOM, “HANGOVER”

Bloom è il progetto che Giusy Ferreri (leader della band, produttrice esecutiva e autrice di tutti i testi, oltre che di 7 melodie) ha voluto regalarsi al di là della sua carriera da solista, che prosegue parallelamente, per esprimere in maniera più pura e completa la sua anima rock, che fin dai suoi esordi è presente, come lato B-Side, in tutti i suoi album.

Ad unirla a Max, Roberta e Alessandro è però l’idea di immergersi in una fase creativa dove sperimentare, attraverso il suono, un nuovo linguaggio musicale. Da qui il nome della band, Bloom, che significa fioritura e incarna perfettamente l’essenza di una nuova vita.

VIDEOINTERVISTA AI BLOOM