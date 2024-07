Videointervista ad Ayle: “Ho imparato a non scappare dai problemi”

Nome d’arte di Elia Faggella, Ayle presenta il suo primo EP, “La parte del mondo che non mi piace“, già disponibile sia in formato fisico che su tutte le principali piattaforme di streaming e download.

Anticipato dal singolo “Gli Zombie Della Notte“, il disco contiene cinque brani, di cui due – “Allergica alle Fragole” e “Il Tuo Nome” – sono stati presentati per la prima volta all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, dove Ayle si è più volte messo in discussione, senza mai nascondere i momenti di difficoltà e di confronto con un’emotività turbolenta.

“E questo mondo non mi veste bene addosso. Mi sento inadeguato in ogni fottuto posto. Non so qual è il mio posto. Non riesco a stare fermo. Bevo tutto quello che posso, finché non rigozzo. Ho fatto a botte con il diavolo che ho dentro, ma tanto vince sempre, anche se non mi arrendo. Questo mondo è orrendo”.

È proprio qui che entra in gioco la musica, che per Ayle rappresenta da sempre una valvola di sfogo per esorcizzare i propri demoni e provare a gettarli fuori di sé, raccontando la propria visione del mondo attraverso una scrittura immediata e istintiva, profondamente ispirata ad artisti del calibro di Sid Vicious, XXXTENTACION e Lil Peep.

“LA PARTE DEL MONDO CHE NON MI PIACE”: la tracklist

GLI ZOMBIE DELLA NOTTE (Prod. Jiz) TRISTE (Prod. Jiz)

ALLERGICA ALLE FRAGOLE (Prod. Michelangelo)

IL TUO NOME (Prod. B-CROMA)

LA PARTE DEL MONDO CHE NON MI PIACE (Prod. Jiz)

VIDEOINTERVISTA AD AYLE