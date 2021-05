Videointervista ad Alfa: “Ho puntato tutto sulla musica per capire chi sono”

Il 14 maggio è il giorno dell’uscita del nuovo album di Alfa Nord (Artist First / Wanderlust Society), il primo del giovanissimo cantautore. Un progetto sicuramente ambizioso, nel quale Andrea si muove tra diversi generi musicali, guidato dal sapiente lavoro di numerosi producer del panorama nazionale.

“Nord è la storia di un ragazzo che ha puntato tutto sulla musica per capire chi vuole diventare. In un momento in cui i ragazzi sono passati dall’essere il futuro della società all’essere chiusi in casa per mesi, è molto facile perdersi ma necessario reagire. Nord è un disco che ho scritto durante la quarantena, quando la luce in fondo al tunnel neanche si vedeva. Sono felice che ora una luce si inizi a vedere ed auguro a tutti voi, finito questo periodo, di prendere in mano le vostre vite per essere felici. Nord è una bella storia, spero di raccontarla ai miei figli.”

N O R D esce nei formati CD Pop Up, Vinile autografato e versione Deluxe, uno speciale Kit di sopravvivenza limitato e autografato (CD Pop Up + Calze + Bussola + Borraccia), acquistabili su Musicfirst al link: https://musicfirst.it/artisti/alfa-2051 e su Amazon.

I fan che acquisteranno il Kit di sopravvivenza su MusicFirst potranno inoltre partecipare all’esclusivo instore digitale di Alfa e incontrare virtualmente l’artista dal 14 maggio.

Per il lancio del suo primo disco Alfa ha scelto di girare un video in cui performa live alcuni brani del disco a bordo di una mongolfiera sulle montagne del Trentino. Questa clip sarà trasmessa durante una LIVE in diretta in esclusiva per TikTok il 20 Maggio alle ore 19.00 sul profilo TikTok di Alfa.

VIDEOINTERVISTA AD ALFA

Abbiamo contattato Alfa per una videointervista di presentazione del nuovo progetto discografico.

