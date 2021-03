Videointervista ad Aiello: “Mi hanno insegnato a mostrare il sorriso migliore anche quando dentro hai un cielo grigio..”

Aiello Meridionale.

Meridionale è il titolo del nuovo album di Aiello, che contiene il brano Ora con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2021. 10 tracce in cui trovano spazio diversi generi musicali.

Un viaggio tra pop, urban e sonorità latine e mediterranee, in cui si può riconoscere un’impronta forte e riconoscibile. Un’idea di contaminazione che sta alla base di un progetto che è la naturale evoluzione del precedente Ex-Voto, uscito un anno e mezzo fa.

“Mi hanno insegnato a mostrare il sorriso migliore anche quando dentro hai un cielo grigio.. e non perché non dia il giusto peso agli accaduti ma per continuare a crederci, imparare e crescere.

Così ho fatto in questa settimana così intensa, surreale.

Non è andata come speravo, la prima sera l’emotività mi ha fatto perdere il controllo.. dalla seconda invece, per fortuna, è stato un bellissimo crescendo.

Ma per qualcuno era già troppo tardi..

Quel palco fa tremare i giganti, figuriamoci quelli piccoli come me.

Questi fiori sono per voi perché avete vinto VOI sul mio umore altalenante, dei primi giorni, mi avete fatto sentire amato e protetto e IO NON DIMENTICO.

Torno a casa, resta ORA, resta la MUSICA!

Ciao Sanremo…”