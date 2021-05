Videointervista a Tricarico: “Il tempo ribalta ogni cosa, basta non esserne vittime!”

E’ uscito il nuovo album di Tricarico Amore dillo senza ridere ma non troppo seriamente (distribuzione Artist First), prodotto da Vittorio Corbisiero.

Il cantautore torna così 5 anni dopo Da Chi Non Te Lo Aspetti con un disco in cui riflette sulle relazioni umane.

Un progetto ricco di contenuti e in cui gli arrangiamenti non fanno altro che amplificare un messaggio chiaro, diretto, ironico, ma allo stesso tempo serio. Per il lancio del disco scelto il singolo La Bella Estate, in cui un ruolo da protagonista è occupato… dalla nonna!

Nel nuovo album di Tricarico si può notare ancora una volta quel mix ironico, fuori dagli schemi, tra il serio e il sorriso.

Un disco che mette al centro l’importanza delle relazioni umane, che siano di amore o familiari, profonde o passeggere. Dodici brani che raccontano un caleidoscopio di emozioni e situazioni in cui ognuno si può riconoscere e che può interpretare in modo totalmente personale.

“È un album con molte chiavi di lettura ed è un bene che rimanga con molte chiavi di lettura per cui ogni parola potrebbe toglierne qualcuna quindi non ne direi.”

Questa la tracklist del progetto.

1 – Intro

2 – A Milano non c’è il mare (feat. Francesco De Gregori)

3 – Abbracciami fortissimo

4 – Era soltanto un gioco

5 – Mi manchi negli occhi

6 – Tre numeri in più

7 – Superficialità

8 – La bella estate

9 – La luna storta

10 – Apri gli occhi

11 – Voglio vivere

12 – Coda

VIDEOINTERVISTA A TRICARICO AMORE DILLO SENZA RIDERE MA NON TROPPO SERIAMENTE

Abbiamo contattato Tricarico per una videointervista di presentazione del nuovo album.