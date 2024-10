Pierdavide Carone: “Questo è un disco di reazione, che smussa dei lati del mio carattere un po’ disincantati”

Già disponibile in tutti i digital store per Zoo Dischi / ADA Music Italy, Carone è il nuovo album di Pierdavide Carone, che il cantautore presenterà per la prima volta dal vivo in occasione di due imperdibili appuntamenti live che si terranno l’11 novembre all’Arci Bellezza di Milano e il 14 novembre all’Alcazar di Roma.

Prima prima parte di un progetto ben più ampio, che vedrà la luce in primavera, il disco è un viaggio tra emozioni e riflessioni personali, raccontate attraverso una lente moderna e autentica, ed esplora una varietà di temi – dall’amore alla malattia del padre -, affrontandoli con grande sensibilità e alternando momenti di intensa emotività a spunti leggeri e sorprendenti.

Nello specifico, riguardo la focus track dell’album, Mi vuoi sposare?, Pierdavide Carone ha spiegato: “Sono io che traccio un bilancio della mia vita sentimentale. Ovvio che la domanda è molto diretta, universale, detta nel corso dei secoli chissà quante volte.

Ma non è tanto la domanda in sé, che viene fatta a un’altra persona, quanto tutta una serie di domande che ci si pone prima della domanda: domande su se stessi, sulla persona a cui lo si vuole chiedere.

E mi piacerebbe che questa canzone diventasse di tutti, ovvero che tutti – ascoltandola – possano dire ‘è vero, è così’”.

“CARONE”: LA TRACKLIST

Preludio Hey Carla e la credenza Interludio Mi vuoi sposare? Manchi Lilli senza il vagabondo Ogni 28 giorni Postludio I soliti film

VIDEOINTERVISTA A PIERDAVIDE CARONE