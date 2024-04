Videointervista a Mazzariello: “Ho cercato di descrivere ciò che accade nella nostra quotidianità”

Lo scorso venerdì 19 aprile è uscito “ANTISOMMOSSA” (Futura Dischi / Epic Records Italy), il nuovo EP dell’artista campano Mazzariello.

Il progetto è stato anticipato nei mesi scorsi dai singoli “BLINDATI” e “FINESTRE VERDI“, due brani che rappresentano perfettamente l’atmosfera e l’intento del giovane cantautore: raccontare con parole semplici ma forti le difficoltà, le incertezze e le paure della sua generazione davanti ad una società ed un mondo sempre più complessi da vivere.

Per Mazzariello “ANTISOMMOSSA” è infatti un flusso continuo di pensieri attorcigliati attorno ad un cuore costantemente messo alla prova dalle sfide della vita. In quest’ultimo progetto discografico l’artista mette così in luce un momento di profonda riflessione sui cambiamenti che si trova ad affrontare nel corso della sua vita (ne abbiamo parlato qui).

Ad accompagnare l’EP il videoclip di “ATTI ESTREMI IN LUOGO PUBBLICO”, diretto da Nicolò Bassetto.

“ANTISOMMOSSA”, VIDEOINTERVISTA A MAZZARIELLO

Foto di copertina di Silvia Violante