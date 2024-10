Videointervista a LRDL: Giorni Felici, una fotografia da consegnare al futuro – sul finale, uno spoiler su Sanremo

La Rappresentante di Lista – Giorni Felici. Abbiamo incontrato Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina negli studi Sony a Milano in occasione dell’uscita del loro quinto album.

In questa chiacchierata si rivela la semplicità e l’onestà del duo. Riaprono il libro delle loro canzoni offrendoci riflessioni su come quei testi, scritti magari in un’altra fase, risuonano oggi con ancora più forza.

Con uno sguardo sincero sul mondo che viviamo, ci ricordano quanto sia importante preservare la nostra intimità, custodire i nostri segreti e non smettere di cercare momenti di verità, dentro e fuori la musica.

Come nascono le vostre canzoni?

Veronica:

Ci sono dei quaderni dove riversiamo un po’ i nostri pensieri, delle frasi, delle parole chiave che ci piacerà magari ritrovare a un certo punto, mi viene in mente, dopo aver visto innumerevoli volte Harry Potter con mia sorella che è grande fan, il pensatoio di Silente dove lascia pensiero per comunque tenerlo in memoria e questo avviene cioè sono piccole fotografie per parole, per immagini che andiamo segnando. Alle volte sono proprio anche schizzi.Quindi c’è un momento in cui ci rivolgiamo a questo grande quaderno e non è detto che una canzone nasca direttamente leggendo delle parole. Ci sono stati innumerevoli casi in cui arrivava una melodia che già si chiamava un tipo di metrica e il tema magari era abbastanza forte e chiaro dentro di noi, tipo avevamo necessità di parlare di questa cosa nello specifico, della fine del mondo, dell’immobilità, della solitudine, della cattiveria, della rabbia.

TRACKLIST – giorni felici

1.⁠ ⁠La città addosso

2.⁠ ⁠Je ne t’aime pas Toujours

3.⁠ ⁠Paradiso

4.⁠ ⁠Giorni Felici

5.⁠ ⁠Parole d?Amore

6.⁠ ⁠Ho smesso di uscire

7.⁠ ⁠Mondo

8.⁠ ⁠Karaoke

9.⁠ ⁠Baby Baila

10.⁠ ⁠Countdown

11.⁠ ⁠Cattivo



la rappresentante di lista giorni felici – tour

4 novembre – Trento (Sanbapolis) DATA ZERO

6 novembre – Firenze (Teatro Cartiere Carrara)

7 novembre – Napoli (Casa della Musica)

8 novembre – Molfetta, BA (Eremo Club)

13 novembre – Milano (Fabrique)

15 novembre – Padova (Hall)

22 novembre – Venaria Reale, TO (Teatro Concordia)

23 novembre – Bologna (Estragon)

29 novembre – Roma (Atlantico)

2 dicembre – Palermo (Candelai) SOLD OUT

3 dicembre – Palermo (Candelai) SOLD OUT

4 dicembre – Palermo (Candelai) NUOVA DATA

Foto di Simone Biavati