Videointervista a L’Aura: “Vorrei inventare delle pastiglie per la gentilezza”

In occasione dell’uscita di “Pastiglie“, abbiamo incontrato virtualmente L’Aura, che ci ha parlato di questo suo nuovo singolo, ma anche della vulnerabilità degli essere umani e dell’importanza di prendersi cura della propria salute mentale.

Insieme abbiamo inoltre ripercorso questi suoi primi vent’anni di musica, rivolgendo lo sguardo sia al passato che al futuro. Di fatto, il prossimo anno “Radio Star” spegnerà 20 candeline e L’Aura ha già in mente qualcosa per questo importante traguardo.

L’AURA, “PASTIGLIE”

Già disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download, “Pastiglie” (ADA Music Italy) arriva a sette anni di distanza dall’ultima uscita discografica della cantautrice e si caratterizza per una contrapposizione tra sound e testo.

Di fatto, se il sound è up-tempo, attraverso il testo L’Aura sospende il giudizio nei confronti del prossimo, a favore di una ricerca di elementi esterni in grado di aiutare ciascuno di noi a trovare il proprio posto nel mondo.

Il brano segue l’uscita della cover di “Girls Just Want To Have Fun” – contenuta nella colonna sonora del film “The Cage – Nella gabbia”, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023 nella sezione Alice nella città – e rappresenta il primo tassello di un nuovo capitolo musicale della cantautrice.

VIDEOINTERVISTA A L’AURA

Foto di copertina di Imad Skhairi