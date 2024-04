Videointervista a Gisella Cozzo: “JOY mi ha legata ancora di più al popolo italiano”

Cantautrice e producer italo-australiana, Gisella Cozzo torna con “JOY (I Feel Good, I Feel Fine)“, remake ideato e prodotto con il noto Dj Maxwell per festeggiare il trentesimo anniversario della prima apparizione in TV di “JOY“, celebre brano del famoso spot della “Coppa del Nonno“, che ha accompagnato l’inizio di tante estati italiane e che oggi vanta oltre 83 mila stream.

Il remake è un remix in puro stile anni ’90, caratterizzato da tratti radiofonici che ripercorrono le sonorità in voga in quel periodo: melodie ed arrangiamenti che ancora oggi riscuotono grande apprezzamento, anche tra il pubblico più giovane.

“JOY”, VIDEOINTERVISTA A GISELLA COZZO

JOY – 30TH ANNIVERSARY TOUR: LE DATE

L’uscita del remake di “JOY (I Feel Good, I Feel Fine)” anticipa le date – in continuo aggiornamento – del JOY – 30th Anniversary Tour, di cui riportiamo tutte le date ad ora annunciate:

24 Maggio – Falconara Marittima (AN), Falcomics

25 Maggio – Falconara Marittima (AN), Falcomics

26 Maggio – Falconara Marittima (AN), Falcomics

29 giugno – Molfetta (BA), Molfest

30 giugno – Molfetta (BA), Molfest

23 Agosto – San Marino, San Marino Comics

24 Agosto – San Marino, San Marino Comics

25 Agosto – San Marino, San Marino Comics

27 Settembre – Chiavari (GE), Chiavariincosplay

28 Settembre – Chiavari (GE), Chiavariincosplay