Videointervista ad Ermal Meta: “Buona Fortuna è il disco della rinascita”

Disponibile sia in formato fisico che in digitale a partire da venerdì 3 maggio, “Buona Fortuna” (Columbia Records / Sony Music) è il nuovo album di inediti di Ermal Meta: una riflessione sul reale significato della parola fortuna, vista da diverse angolazioni, e anche una speciale dedica a Fortuna, la bimba che il cantautore e la sua compagna stanno aspettando.

“Ognuno ha la sua fortuna, la rincorre instancabilmente. La vera fortuna però ti raggiunge quando meno te lo aspetti, cambiandoti occhi e cuore. Buona Fortuna è una fotografia di quanto a volte ci affanniamo per afferrare il nostro destino, non rendendoci conto che il più delle volte lo abbiamo già dentro.

Quando mia figlia sarà abbastanza grande da poter capire la musica, se vorrà sapere come vedevo il mondo aspettandola, potrà ascoltare queste canzoni e conoscermi un po’ di più. Questo è un disco di memorie che cambieranno rimanendo scolpite dentro di me”.

“BUONA FORTUNA”: la tracklist

La strada la decido io Dance with you L’unico Pericolo Mediterraneo Ironica L’amour Io e te feat Levante Buona Fortuna Male più non fare feat Jake La Furia Certe Cose Oro e Sale Finché vita non ci separi

VIDEOINTERVISTA AD ERMAL META

Ci racconti il processo creativo che si cela dietro il tuo nuovo album, “Buona Fortuna“?

“Buona Fortuna” è un album che amo profondamente. È diverso dagli altri. Ha una forma d’ispirazione diversa, mai provata fino ad ora. È un album di memorie, che probabilmente tenderò a perdere una volta che a giugno sarò diventato papà. È un album di ricordi futuri, ma anche passati: memorie che verranno cancellate dal tempo, ma che voglio rimangano impresse da qualche parte. È un album fotografico. Un viaggio dentro me stesso. Una sorta di euforia congelata.

All’inizio mi sono sentito un po’ bloccato, perché qualunque cosa scrivessi non mi sembrava abbastanza per descrivere quello che provavo. Mi sentivo quasi inadatto ad esprimere a parole questa nuova emozione, questo nuovo sentimento. Poi ho capito che si trattava semplicemente di accettare che le parole che veniva fuori erano quelle giuste. Mi aspettavo forse di diventare un’altra persona. In realtà adesso ho solo il cuore un po’ più grande.

La musica cosa ha rappresentato e cosa rappresenta tutt’ora nella tua vita?

Quando ho iniziato a fare musica l’ho fatto per me stesso. Avevo un solo obiettivo: salvarmi. La musica per me è stata un’ancora di salvezza. Tra i 20 e i 25 anni tutto quello che avevo vissuto è iniziato a venir fuori con grande violenza ed io ho iniziato ad avere enormi problemi nella gestione della rabbia.

In quel periodo la musica mi ha letteralmente salvato la vita e lo ha fatto più volte, dandomi uno scopo da perseguire. È stato il vento nelle mie vele. Mi ha salvato da me stesso, mi ha donato persone importanti e mi ha fatto fare delle esperienze incredibili.

INSTORE TOUR: LE DATE

"Buona Fortuna" sarà disponibile nei formati cd, vinile nero e vinile colorato autografato in esclusiva per Amazon.it.

Queste, invece, le date dell’Instore Tour:

Venerdì 3 Maggio – MILANO @ Feltrinelli, Piazza Piemonte 2 – ore 18.30

Domenica 5 Maggio – VERONA @ Feltrinelli, Via Quattro Spade 2 – ore 17.30

Lunedì 6 Maggio – BARI @ Feltrinelli, Via Melo 119 – ore 18.00

Martedì 7 Maggio – ROMA @ Feltrinelli, Viale Libia 186 – ore 18.00

ERMAL META: LE DATE DEL TOUR

13 luglio – VERONA @ Festival della Bellezza, Teatro Romano

18 luglio – CERVERE (CN) @ Anima Festival, Anfiteatro dell’Anima

19 luglio – GENOVA @ Live in Genova, Arena del Mare

28 luglio – PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) @ Anaxum Festival, Arena del Marinaretto

11 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU) @ La Versiliana Festival, Teatro La Versiliana

21 agosto – LECCE @ Oversound Music Festival, Piazza Libertini

24 agosto – ZAFFERANA ETNEA (CT) @ Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone e Borsellino

25 agosto – PALERMO @ Dream Pop Fest, Teatro di Verdura

5 settembre – ROMA @ Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea

14 settembre – SESTO SAN GIOVANNI (MI) @ Carroponte

Foto di copertina di Nicolò De March