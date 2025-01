Videointervista a Brunori SAS: “Less is more, dire di meno per raccontare di più”

Brunori SAS intervista L’albero delle noci. Dopo l’incontro con la stampa di venerdì 10 gennaio, ne abbiamo parlato qui, ho avuto l’opportunità di fare una breve intervista al cantautore rispetto al suo album in uscita L’albero delle noci. Sono nate riflessioni importanti sull’importanza di uno sguardo diverso, un tempo guidato dalla’imporvvisaziore e non dalla pianificazione. Tutti ingredienti fondamentali per l’album. Noi abbiamo avuto il piacere di ascoltare alcuni pezzi che rispecchiano esattamente questa libertà espressiva.

Hai parlato di improvvisazione. Non hai mai avuto paura che mancasse una direzione chiara?

Sì, ci sono stati momenti di grande smarrimento, in cui sembrava non venire fuori nulla di convincente. Ma la pazienza, mia e di chi ha lavorato con me, ha fatto la differenza. Ho avuto la fortuna di una discografica che ha saputo aspettare. Alla fine, c’è stata una fioritura improvvisa, e una canzone ha tirato fuori l’altra.

Hai parlato di sottrazioni e urgenza nel processo creativo. Come hai capito quali erano gli elementi superflui? E qual è stata la difficoltà maggiore?

Ci sono riuscito grazie a Riccardo Sinigallia, che ha curato la produzione artistica e mi ha seguito in tutta la fase di composizione. Lui è come uno specchio che non deforma: mi ha aiutato a vedere le ridondanze, a eliminare il superfluo. Una regola importante è stata: “Non ripetere cose che hai già detto e che hai detto meglio”. Less is more, davvero.

E ci sono stati momenti di tensione con Sinigallia?

Certo, non è andato tutto liscio. Ma anche i momenti di scontro con lui sono stati arricchenti. Riccardo è un’anima bella, e persino le critiche più feroci che mi ha fatto erano sempre per il bene dell’opera. Alla fine, questi attriti hanno dato vitalità al progetto.

Foto in copertina: Toni Thorimbert