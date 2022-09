Video intervista a M.E.R.L.O.T. che ci racconta ‘Gocce’, il suo nuovo album autobiografico

In occasione dell’uscita del suo nuovo album ‘GOCCE‘, abbiamo parlato con M.E.R.L.O.T. di qual è il messaggio racchiuso nelle dieci canzoni che ha scelto di inserire e di cosa significhi scrivere un intero progetto raccontando parti così personali e profonde della propria vita.

‘GOCCE‘ è il suo mondo, sono le piccole cose quasi insignificanti ma che, tutte insieme, possono creare un intero oceano. Parafrasando, ogni singola goccia di questo lavoro, cioè le canzoni, per quanto piccola può cambiare la giornata, il mood o anche la vita di chi le ascolta.

Come detto, l’album è composto da dieci canzoni ma solo quattro di queste sono inedite e, in qualche modo, sono legate da un filo conduttore.

Si tratta di “Diamanti“, il racconto di qualcosa/qualcuno di prezioso che, però, fa male. Più una cosa è preziosa, bella, intima e più fa male nel momento in cui succede qualcosa che cambia le carte in tavola. Nel caso di M.E.R.L.O.T. il diamante in questione è il sogno di lavorare con la musica.

Altro inedito è “Sognatori in Fabbrica“, autobiografica e scritta pensando al padre che, proprio come lui, aveva il sogno di diventare un cantante e che, per svariati motivi, non è riuscito a realizzarsi in questo campo e che ha trovato la via, lavorando in una fabbrica, per continuare la propria vita.

Il terzo inedito è “Roxanne“, paragonata a uno dei capolavori di Brunori SAS, “Per due che come noi“. Il messaggio è lo stesso ma scritto con un linguaggio che appartiene ai giovanissimi e ai coetanei del protagonista del brano.

Ultima canzone nuova, ma non per importanza al netto del fatto che si tratta della canzone alla quale Manuel (vero nome di M.E.R.L.O.T.) è più legato emotivamente tra tutte quelle che ha scritto fino a oggi, è “Angeli Stanchi“. E’ la decima, quella che chiude l’album e quella che rispecchia al 100% le emozioni del suo scrittore e che, proprio per la sua complessità e profondità, è stata scelta con coscienza per chiudere il progetto.

‘GOCCE‘ non contiene nessun feat e il motivo è legato al fatto che questo, in quanto primo album, doveva rispecchiare da cima a fondo ogni sfumatura del carattere e della vita di M.E.R.L.O.T. e per riuscirci era necessario essere da solo.

M.E.R.L.O.T. sarà in concerto per due date, una a Milano e una a Roma, a ottobre e sarà l’occasione per portare sul palco tutte le nuove canzoni in una chiave musicale nuova e diversa rispetto quella contenuta nel disco.

M.E.R.L.O.T. la video intervista