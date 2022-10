Video intervista a Luigi Strangis: “nel mio album mi ispiro a Kurt Cobain. Che bello arrivare al cinema”

Video intervista a Luigi Strangis per conoscere meglio e approfondire le canzoni del nuovo album fuori dal 14 ottobre, Voglio la gonna.

Ai nostri microfoni è intervenuto Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici e fresco di Disco D’Oro per il suo EP d’esordio ‘STRANGIS‘.

E’ stata l’occasione per parlare del nuovo album in uscita il 14 ottobre, ‘Voglio La Gonna‘, con cui vuole lanciare forte e chiaro un messaggio: “voglio fare ciò che voglio ed essere ciò che voglio“.

Parole che trovano eco nei testi delle dieci canzoni contenute nel progetto, scritte nel corso del tour estivo. Ogni data ha fatto nascere un’idea e, subito, ci si chiudeva in studio e si registrava. La forza di queste canzoni risiede anche nella presenza massiccia della componente rock/grunge/punk che, come dice lo stesso Luigi Strangis, sono i suoi generi di riferimento e, di conseguenza, inevitabilmente ritornano nella sua musica.

LUIGI STRANGIS AL CINEMA E’ SHAWN MENDES

Uno dei capitoli che si sono aperti in questi mesi riguarda anche il cinema. Luigi Strangis, infatti, ci ha raccontato com’è stato strano ed emozionante essere stati scelti per cantare le canzoni della versione italiana del film d’animazione ‘Il Talento di Mr. Crocodile‘, dove il protagonista è interpretato da Javier Bardem e i cui brani in lingua originale sono cantati da Shawn Mendes.

Il percorso è stato netto e in salita e ‘Voglio la Gonna‘ è il primo punto di arrivo che continuerà ad arricchirsi con i live di novembre a Milano e Roma, dove si potranno ascoltare i nuovi brani in una chiave nuova e acustica, ma anche con l’instore tour che partirà proprio il 14 ottobre e che toccherà tante città da Milano a Palermo.

Luigi si aspetta gioia e leggerezza da questo tour e la promessa che ha fatto è quella di trasmettere in tutti i modi leggerezza, la stessa che manca da tanto tempo e per tanti motivi, in primis il lockdown che ha tolto due anni di vita in un momento di crescita fondamentale nella vita di una persona.

Tanti appuntamenti da smazzare e tante canzoni nuove da ascoltare. Il 2023 di Luigi Strangis promette di essere, se possibile, migliore del 2022 che sta chiudendo e ‘Voglio La Gonna‘ è il suo personale test che, ne siamo certi, passerà con voti molto alti.

LUIGI STRANGIS INTERVISTA VIDEO