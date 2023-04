Street Clerks videointervista, "con Ale Cattelan pensavamo a un album ma..."

Street Clerks assoluti protagonisti della stagione televisiva in seconda serata grazie alla loro presenza fissa come band di supporto di Alessandro Cattelan a Stasera C’è Cattelan.

Non solo tv. La loro è una carriera musicale attiva che si arricchisce, adesso, di un nuovo capitolo discografico interamente in lingua inglese.

Il terzo album degli Street Clerks, il primo non in italiano, si chiama Everything Is Like it’s Meant To Be che significa, tradotto, “tutto è come dovrebbe essere” e include otto canzoni di vario genere.

Il frontman della band, Alex, è il fautore principale del lavoro essendo di madrelingua inglese e ne racconta così la genesi:

“Il titolo dovrebbe portare ognuno di noi a pensare di accettare le cose così per come sono e, di conseguenza, fare tutto in funzione di un’accettazione di chi sei e dove sei. In qualche maniera, poi, tutto acquista un senso”

Viviamo in un’epoca in cui bisogna capire bene quale può essere il ruolo di ognuno nella società. All’interno della band, per esempio, ognuno ha il proprio ruolo preciso e ognuno ha messo del suo:

“C’è tutto il progetto Street Clerks come mai prima in questo album e non dipende dalla lingua. Piace a tutti e quattro la musica vintage, anglofona e analogica. Unendo queste tre cose ritroviamo lo spirito della band. C’è l’inglese che ci ha permesso di fare degli arrangiamenti un po’ più rock e vintage ma c’è anche l’analogica perché abbiamo fatto delle session live che nel disco ritrovate per intero”.

l’esperienza televisiva degli street clerks arricchisce la musica

I quattro ragazzi toscani si sono trovati a lavorare su questo album tenendo conto anche delle tempistiche ristrette a causa (o per fortuna, dipende dai punti di vista) della loro partecipazione fissa nel programma Stasera C’è Cattelan.

Sono proprio gli Street Clerks ad animare, con il loro spirito caciarone, le puntate del programma di Alessandro Cattelan:

“Quando lavoriamo con Ale i ritmi sono più serrati. Lui ci ha reso molto più pronti e consapevoli dei nostri mezzi e abbiamo messo questa sicurezza nel disco con il nostro linguaggio. Il nostro contributo al programma è enorme perché pensiamo a tutta la parte musicale. Scriviamo le canzoni divertenti per gli ospiti e per noi è un gioco molto utile”.

E’ possibile pensare ad un futuro album in cui vengano riprese le varie cover proposte all’interno del programma?

“Ci abbiamo pensato, tenendola come una cosa diversa rispetto al nostro disco e su Spotify ci sono già un paio di cose nostre con Ale Cattelan. Pensare di fare un intero album, però, significa avere problematiche di diritti con Sky e Rai quindi abbiamo preferito rinunciare subito”.

il tour è già definito ma si aggiungeranno delle date

Per gli Street Clerks le attività di questo 2023 sono appena iniziate e, dopo Cattelan e l’album pubblicato, la concentrazione è tutta riversata sui live:

“Ci sono già delle date che ci faranno andare in giro per l’Italia. Il 27 aprile saremo a Milano, il 29 a Montebelluna e poi ci sono alcune cose in via di definizione per questa estate. Ne salteranno fuori molte altre in vista dell’estate.”

Cinque anni di musica da raccontare sul palco, tanto è il tempo che è passato dall’ultima volta che i toscani hanno calcato palchi importanti con il loro precedente album:

“Verrà bene perché i pezzi sono completamente nostri. Non ci sono basi, non dobbiamo chiamare musicisti in più, è tutto molto sincero perché è nostro. E’ musica sincera”

Everything Is Like It’s Meant To Be è uscito il 24 marzo, su YouTube trovate l’intervista completa con tutte le altre dichiarazioni esclusive agli Street Clerks.

STREET CLERKS VIDEOINTERVISTA