Speciale Giffoni – Teen Social Radio intervista d Albe per AMI: “La musica è un modo per rinchiudermi in me stesso e dirmi le cose”

In occasione del Giffoni Film Festival All Music Italia è presente alla manifestazione grazie ai giovani speaker di Teen Social Radio che hanno intervistato Albe.

Dal 21 al 30 luglio torna il Festival di Giffoni, il grande festival cinematografico per bambini e ragazzi. Torna anche il Giffoni Music Concept con grandi ospiti del panorama musicale italiano

All Music Italia sarà presente grazie alla collaborazione con i ragazzi di Teen Social Radio.

Saranno infatti Angelo, Matteo, Montra, Melissa e Sophia, ragazzi di età compresa tra i 13 e i 16 a intervistare molti degli ospiti presenti, raccontandoci le loro giornate alla cittadella (le trovate tutte qui).

Lasciamo la parola a Melissa di Pasca.

Intervista ad Albe dal Giffoni 2022

Al Giffoni Music Concept ogni giorno arrivano nuovi artisti. A salire sul palco di Piazza Lumière anche Albe, all’anagrafe Alberto La Malfa, di sicuro uno dei concorrenti più amati dell’edizione 2022 di Amici 2022.

A intervistarlo per noi è Melissa di Pasca, 14 anni, speaker di Teen Social Radio

Ti sta piacendo Giffoni?

Si, bellissimo. Pensavo facesse molto caldo, in realtà è bello.. bello!

Come è nata la tua passione per la musica?

La passione non mi ricordo come è iniziata, nel senso che non c’è un giorno in cui ho detto ok da oggi inizio. Però c’è sempre stata la musica nella mia vita e dopo il Covid si è un po’ ufficializzato il tutto, nel senso che mi sono esposto al pubblico sui social. Da cosa nasce cose, ho sempre puntato verso un obiettivo e sono riuscito ad arrivare dove sono. E non è ancora nulla, eh. Bisogna arrivare ancora più in alto!

Che cos’è per te la musica?

La musica è un modo per rinchiudermi in me stesso e dirmi le cose, senza che nessuno mi guardi, mi ascolti. Me le dico da solo. Infatti quando mi dico qualche cosa, dopo escono e piacciono a tutti!

Hai partecipato ad Amici. Come è stata la tua esperienza, con chi hai legato di più? L’esperienza è stata bellissima. Forse è scontato dirlo.

Ho legato di più con i finalisti, con cui sono stato insieme da settembre a maggio. Saluto Luca, Alex, Serena, Luigi, Sissi. Con tutti questi ragazzi siamo diventati una piccola famiglia. Ma anche con gli altri in realtà.

Cosa speri di portarti a casa da questa esperienza a Giffoni?