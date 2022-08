Speciale Giffoni – Teen Social Radio intervista a I Soldi Spicci per AMI

In occasione del Giffoni Film Festival All Music Italia è presente alla manifestazione grazie ai giovani speaker di Teen Social Radio che hanno intervistato I Soldi Spicci.

Dal 21 al 30 luglio torna il Festival di Giffoni, il grande festival cinematografico per bambini e ragazzi. Torna anche il Giffoni Music Concept con grandi ospiti del panorama musicale italiano

All Music Italia sarà presente grazie alla collaborazione con i ragazzi di Teen Social Radio.

Saranno infatti Angelo, Matteo, Montra, Melissa e Sophia, ragazzi di età compresa tra i 13 e i 16 a intervistare molti degli ospiti presenti, raccontandoci le loro giornate alla cittadella (le trovate tutte qui).

Lasciamo la parola ai giovani speaker.

Intervista a i soldi spicci dal Giffoni 2022

Al Giffoni Film Festival anche il duo comico formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, meglio conosciuti come I SOLDI SPICCI di origine siciliana.

Per noi li intervistano Angelo, 13 anni e Montra, 15 anni.

Siamo a Giffoni, partiamo subito con una domanda inerente Giffoni Cosa vi aspettate di portare a casa da questa avventura?

Sicuramente stiamo aspettando di fare questo incontro con ragazzi, che è uno degli incontri più attesi di questo Giffoni, Quindi speriamo di portarci a casa non i bambini, altrimenti ci denunciano, ma delle belle domande. Pensa noi siamo stati qui quattro anni fa, una domanda che ci siamo portati e che ancora oggi a me mette ansia. Un bambino ci ha chiesto – Visto che voi state insieme, siete fidanzati e siete anche una coppia lavorativa. Se un giorno vi dovreste lasciare, i soldi spicci che faranno? Sono entrato in crisi. Sto investendo in un negozio, così se ci dovessimo lasciare so dove appoggiarmi. Mi sono portato allora, quattro anni fa questa domanda. Stiamo aspettando la nuova domanda che mi scioccherà per i prossimi quattro anni.

Visto che siete comici- cabarettisti, la domanda sorge spontanea. Qual è il comico che vi ha ispirato di più nella vita?

Ci sono tantissimi comici che ci hanno ispirato nella vita. Sicuramente come coppia Sandra e Raimondo sono un capo saldo della comicità. Poi ci sono Dario Fo e Franca Rame. Salvo e Valentino ( Ficarra e Picone )… diciamo che le coppie hanno sicuramente un impatto importante nel nostro percorso.

Come è nato questo due comico?

E’ stato uno dei momenti più bui della mia vita. Ero depresso,… No, non è vero. Ci siamo conosciuti in un laboratorio teatrale. Voi non ci crederete ma Annandrea si è innamorata di me. Dillo amore che hai fatto tu il primo passo. Purtroppo ha ragione. Non c’è ancora oggi la motivazione che me lo spiega, ma è così. Ci siamo conosciuti in questo laboratorio teatrale, abbiamo iniziato a fare degli sketch insieme ci siamo resi conto che la gente rideva, si divertiva, c’era qualche cosa che funzionava nell’aria, c’era questa magia. Abbiamo deciso di condividere sia la vita lavorativa che anche quella sentimentale.

Un’altra domanda. Visto che voi lavorate sia nel cinema che nella televisione, oltre al teatro. Siete arrivati prima in televisione…

Ti posso correggere? Noi ci siamo conosciuti in teatro, solo dopo è arrivata la televisione. Diciamo che non importa il mezzo, puoi esibirti in teatro, al cinema, in televisione, in radio l’importante è che il messaggio arrivi sotto la formula della comicità. Questo è quello che facciamo.

I soldi spicci li ritroveremo al cinema dal 15 settembre, con Un mondo sotto sopra.