Videointervista a I Serpenti, Napoleone, Evra e Kaput. “Medusa” un brano, quattro penne, quattro versioni

Nelle scorse vi abbiamo parlato in questo articolo dell’idea de I Serpenti, il duo formato da Luca Serpenti e Gianclaudia Franchini, che hanno preso la base di un loro brano, e affidata la scrittura del testo e diversi amici cantautori.

Da questa idea è nato l’EP Medusa Reworked EP, progetto in cui trovano spazio quattro versione con quattro testi diversi di un solo brano. A firmarle oltre che I Serpenti sono stati Napoleone, Evra e Kaput.

Una sola regola in questo “music game”: scrivere mantenendo la rispettiva natura artistica e umana.

E’ così che Napoleone ha messo dentro tutta la sua vena campana, Evra le sonorità R&B mixate al cantautorato moderno e Kaput, invece, ha spinto sul soul e sull’urban pop.

All Music Italia è rimasto molto colpito da questo progetto, che potete ascoltare in questo articolo e in tutte le piattaforme streaming e così il nostro Alvise Salerno ha realizzato per noi un’interessante video intervista a sei per parlare di come è nata l’idea, di come è stata portata avanti e di cosa ognuno degli artisti coinvolti da I Serpenti, ha voluto mettere nella propria versione.

Ecco a voi la video intervista con I Serpenti, Evra, Kaput e Napoleone. Buona visione!