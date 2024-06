Niveo torna con “Mi ami solo d’estate”: “Amici mi ha lasciato molte ferite, ma mi ha reso anche forte”

Per Niveo, al secolo Marco Fasano, cantautore nato nel 2003, il brano Mi ami solo d’estate rappresenta un momento di svolta nel suo percorso musicale. Uscita lo scorso 7 giugno, per ADA/Warner Music Italy, è una canzone scritta dallo stesso Niveo con Daniele Coro e Massimiliano Longo e composta da Niveo e Coro. Niveo racconta di un amore a senso unico che arriva ogni estate ma di cui poi non rimane niente.

Dopo aver pubblicato lo scorso anno l’EP Scarabocchi e aver vinto il Premio Lunezia Generazione Z per il valore musicale e letterario della canzone Nuvole, a dicembre ha dato inizio a una nuova fase della sua carriera, caratterizzata da una maggiore maturità e consapevolezza artistica.

L’artista sta lavorando al disco, la cui uscita è prevista tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Lo abbiamo incontrato e ci raccontato della sua passata esperienza ad Amici, di questo nuovo percorso musicale e del mini tour in arrivo: