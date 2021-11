Intervista a La Camba... artista che ha sempre sentito la musica come sua unica strada.

In occasione dell’uscita del suo ultimo singolo, Controvento, ho incontrato La Camba e, lo ammetto, sono rimasto molto colpito.

Mi sono infatti ritrovato dinanzi un’artista assolutamente sicura della sua vita in musica, una che ci ha creduto sin da bambina e che ha trovato nel sostegno di chi le stava vicino ( il nonno in particolare ) quella forza giusta per crearsi una grana, una scorza che le ha permesso di saldarsi con entrambi i piedi nel mondo delle sette note.

Eppur non l’è stata di sicuro posta mai facile la questione.

Sin da subito, infatti, Federica è stata identificata più come autrice di successo per artisti non solo emergenti ( Alessandra Amoroso è senz’altro colei che maggiormente ha incarnato per il pubblico le composizioni della nostra ) ma anche per grandi nomi già affermati e con carriere altisonanti, quali Gianni Morandi, Marco Masini, Laura Pausini, Francesco Renga, solo per citarne alcuni.

Ha poi pubblicato due album e adesso, a distanza di ben 9 anni dal precedente, s’appresta a tornare con un nuovo lavoro, anticipato dal singolo Controvento che ce la mostra vera e comunque diversa.

“Era una canzone che sentivo fosse mia“, dichiara. Ma ascoltarla in questa esclusiva intervista concessami, sono sicuro ve la farà scoprire e v’incalzerà la voglia di conoscerla maggiormente.

E allora buona intervista!

LA CAMBA INTERVISTA VIDEO