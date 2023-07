Giffoni Film Festival, videointervista a Serepocaiontas: “Fa caldo… ma io ho molte canzoni contro il caldo!”

Primo giorno a Giffoni Film Festival, e nuovo ospite per i ragazzi di Teen Social Radio: la cantante Serena Ionta, meglio conosciuta come SEREPOCAIONTAS. Serena è una cantante e ukulelista italiana molto giovane, con una grande passione per la musica.

Il 7 giugno scorso a VivaRai2 da Fiorello ha presentato il singolo estivo in anteprima, Mi hai rotto il ghiaccio, con una performance in diretta e coreografia di Luca Tommassini. Il singolo è uscito il 16 Giugno con ADA Music Itali.

A scambiare due chiacchiere con lei è il 16enne Montra…. “Giusto per ‘rompere un po’ il ghiaccio’… caldo?”

Fa un po’ caldo, ma si sopporta. Poi ho molte canzoni contro il caldo: “Mi hai rotto il ghiaccio”, “Eschimesi” e poi per quando fa freddo: “Vin Brulé”. Ah, e se poi fa caldissimo una bella “Limonata” quindi siamo coperti non ti preoccupare. Se si sta tiepidi ho il tapirulan, che va bene perchè – dai! – metti un po’ di arietta condizionata e va bene lo stesso.

Ho saputo che hai studiato al conservatorio, quindi tutto lo studio sulla teoria musicale, consigli/come è stato?

E’ stato molto molto bello poi ho lasciato. Era un percorso che equivale a una laurea, nel frattempo stavo studiando in un’altra università, perciò si accavallavano le due cose. Avevo scelto il percorso da canto jazz e ho fatto il primo anno. E’ stato molto bello e il motivo per cui consiglio di farlo, a chi avesse questa ispirazione, è che si incontrano tante persone con la stessa passione e con una grandissima voglia di condividerla. Magari si crea il gruppo di musicisti e si possono fare jam session molto stimolanti. Consigliato.

Attratta sin da quando era giovane dalle suggestive melodie del Jazz, Serepocaiontas si è immersa nella scena musicale della sua città natale, Latina, e successivamente anche in quella di Milano.

Hai detto che hai studiato un po’ di canto jazz, domanda di nicchia, Charles Mingus o Miles Davis?

Mh… Davis direi. (Risate per il netto schieramento musicale nell’ambito del jazz) Aia! Adesso dobbiamo combattere per i nostri ideali nel jazz.

Torniamo un attimo sui teen, visto che sei molto: qual è il social che prediligi e qual è quello con cui ci perdi più tempo?

Fino ad ora ho perso molto tempo su Instagram però sto cercando di fare un passaggio da Instagram a TikTok perchè, intanto come saprete anche voi, TikTok per i giovani è il social che funziona un po’ meglio e poi, sinceramente, la qualità di Instagram sta un pochettino diminuendo. Se non sono contenuti comici è molto difficile farli diventare virali, mentre quando all’inizio facevo i miei video tutorial non era la stessa cosa.

Quindi non sò. Proverò a fare questo passaggio.

Serepocaiontas attraverso un costante impegno sulle piattaforme social, è riuscita a costruire una community di quasi 120mila seguaci tra Instagram e TikTok, attirando l’attenzione di rinomati personaggi che l’hanno coinvolta in importanti progetti artistici.

Tra questi, ha registrato una canzone per la colonna sonora dell’ultimo film di Leonardo Pieraccioni intitolato “Il sesso degli angeli”. Ma non solo. Ha realizzato una cover di ‘Azzurro’ per i titoli di coda del film documentario di Walter Veltroni “E’ stato tutto bello” sulla vita di Paolo Rossi.

Guarda l’intervista completa a Serepocaiontas