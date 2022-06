Videointervista a Marco Carta: Sesso Romantico, il desiderio di tornare a Sanremo (solo col pezzo giusto) e quando Laura Pausini lo voleva con sé

Intervista video a Marco Carta in occasione dell’uscita del singolo Sesso romantico.

E’ un periodo di tante prime volte per me, tanti incontri che, nonostante i 15 anni carriera, non avevo mai fatto con artisti di cui, però, mi sono trovato a parlare molte volte.

Marco Carta, che tra l’altro ha cominciato un annetto dopo di me, l’ho incontrato una sola volta, al Festival di Sanremo del 2009, quello che poi lo vide vincitore, ma non ci fu occasione di scambiare con lui qualche battuta.

Lui arrivava in riviera da star del momento, conteso dai programmi e giornali più importanti, mentre io all’epoca ero inviato di una piccola radio regionale e da noi non ci arrivavano proprio tutti.

Il rimbalzo, il “viene a pomeriggio” seguito poi dal “oh, scusa ma non può venire perché l’ha chiamato radio tizio e tv caio“, era cosa probabilissima finanche a mezzo minuto prima della nostra diretta, senza magari il rispetto per il lavoro, per ciò che si era preparato ed a cui attorno girava magari il programma stesso quel giorno. Ma come si dice? “Se sei martello batti, se sei incudine statti“. In quel periodo dovevo stare.. e stavo parecchio!

Così anche lui fu tra questi, quasi certamente inconsapevolmente.

Ammetto che ero un po’ prevenuto nell’incontralo e questo perché ultimamente la sua carriera è stata parecchio contaminata dal gossip, da quei salotti tv dove si parlava della qualunque, non certo di musica. Poi però ci ho riflettuto ed ho pensato che un’intervista va dove l’intervistatore la vuole portare e quindi, non stava a lui guidarla, ma era tutta responsabilità mia.

Così ci siamo incontrati per una videointervista / chiacchierata rilassata, senza fretta.

Ho pilotato io la macchina come volevo e sono riuscito da subito a condurlo a quel tavolino immaginario che, come spesso dico, potrebbe scenografare le mie interviste, davanti ad un buon caffè, dove le domande e le risposte non sono programmate, ma sono discorsi aperti dove sentirsi a proprio agio e raccontarsi come se ci si conoscesse da sempre.

E abbiamo parlato di musica, non senza qualche divagazione, ma solo e quanto potesse servire a raccontare l’artista Marco Carta.

Se ci sono riuscito lascio a voi il giudizio.

Marco Carta videointervista

Ecco a voi la videointervista, buona visione.