Al termine della conferenza stampa, abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare con Clara in un’intervista in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Febbre, scritto dalla stessa artista insieme a Federica Abbate e Jacopo Et e prodotto da Dardust.

Febbre è già disponibile per il pre-order e pre-save cliccando qui., dove è possibile preordinarlo anche in formato vinile 7” – 45 giri in coppia con Diamanti grezzi.

Febbre parla di emozioni e sentimenti contrastanti che avvengono dentro di noi quando si insegue qualcosa, che sia un sogno o semplicemente il percorso della vita. Racconta come sia importante trovare la versione migliore di se stessi anche tramite gli alti e bassi, proprio come la febbre che sale e scende.

Dal punto di vista musicale e di produzione, il brano è come se fosse composto da quattro scene. Si passa dall’intro orchestrale ad una parte più urban e trap, passando poi per l’elettronica e un momento finale dove tutte queste caratteristiche si fondono tra di loro e danno vita a un climax che racchiude l’intero universo che ruota intorno a Febbre.

SANREMO 2025: CLARA E LA “FARMACIA DELL’AMORE”

Inoltre, durante la settimana del Festival, sarà allestito uno spazio d’incontro per Clara e i suoi fan, la “Farmacia dell’Amore”. Si tratta di un posto sicuro dove si alterneranno diverse attività dedicate all’amore, alla conoscenza di sé stessi e a momenti di svago più leggeri e divertenti.

Ogni giorno sarà aperto uno sportello d’ascolto con un terapeuta, sensibilizzando all’importanza della cura della propria salute mentale, tema molto importante per l’artista. Si offriranno sedute gratuite di ascolto della durata di 30 minuti.

In più, verranno affrontate alcune tematiche legate all’educazione sessuale e affettiva, così come alla libertà e alle relazioni. Tutto ciò avverrà con MySecretCase, media partner e che presenzierà all’interno della “Farmacia dell’Amore”, realizzando per l’occasione anche un podcast.

SANREMO 2025: INTERVISTA A CLARA, “FEBBRE”

Foto di copertina di Jeremy Soma