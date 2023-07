Giffoni Film Festival, videointervista ad Angelina Mango reginetta dell’estate con “Ci pensiamo domani”

Prima giornata qui a Giffoni Film Festival, ma anche prima volta al GFF per una giovane artista che piace davvero tantissimo ai teen: Angelina Mango.

Angelina deve il suo notevole successo grazie alle sue innegabili qualità musicali, riconosciute sin dal momento in cui ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica.

Ad intervistarla è Angelo, 14 anni che come sua abitudine, inizia chiedendo all’artista.. come stai?

Sto molto bene, sono carica e non vedo l’ora di cantare.

Angelina infatti sarà la prima cantante ad esibirsi sul palco del Giffoni Music Concept. L’artista reduce dall’esperienza davanti alle telecamere del talent show di Canale 5, Amici di Maria de Filippi, dove ha trionfato nella categoria Canto, porterà sul palco i successi del suo primo album, Voglia di vivere, rilasciato per 21CO/LaTarma Records.

A trainare il disco è una delle hit indiscutibili di questa estate, Ci pensiamo domani. Sonorità fresche, giovani, che conquistano al primo ascolto. Nella corsa al tormentone dell’estate, il nome di Angelina Mango s’è decisamente guadagnata il suo posto al sole, grazie a quelle “sere d’estate che ti lasciano il segno”.

Ed è proprio da quelle sere che Angelo inizia la sua intervista.

Quest’autunno, Angelina Mango si appresta al debutto nei club con il “VOGLIA DI VIVERE TOUR” (organizzato da Live Nation). Otto spettacoli e si terranno a ottobre. La prima data è il 12 Ottobre a Napoli, il tour segue tutta l’Italia da Roma a Milano con una data, quella di Roma, già sold out.

LE DATE – VOGLIA DI VIVERE TOUR