Giffoni Film Festival, videointervista ad Alfa: ‘Ecco cosa mi rende So Happy”

ALFA torna al Giffoni Film Festival per raccontarsi al pubblico attraverso la sua musica.

Era lui infatti l’ospite più atteso della seconda serata del “Giffoni Music Concept”, il format live che vede Piazza Fratelli Lumière popolarsi di giovani.

Una piazza che ieri sera era davvero stracolma, per un artista che sa far innamorare di se un po’ tutti.

Come lui stesso ha confermato sul palco: “sono tre i generi di ragazzi che vengono al mio concerto, i fidanzati i single (la quasi totalità della piazza) e i ragazzi obbligati dalle fidanzate. Ed è proprio a quest’ultimi che ALFA dedica la sua prima canzone, una delle hit dell’estate 2023 più amate da noi teen: bellissimissima <3“

E la piazza inizia subito a cantare. Sei così bella, anzi bellissimissima”.

Complimenti ad ALFA, non ce lo saremo mai aspettato, ma è davvero un animale da palcoscenico.

Lui che sembra così timido, una volta salito sul palco è diventato un’altra persona. Merita davvero.

Nel pomeriggio ALFA ha incontrato i giffoners con i quali ha chiacchierato su diversi temi che gli stanno a cuore: dal bullissimo ” Non lasciate che i bulli vi trasformino in cattive persone” all’amore “Parlare d’amore senza tabù è un po’ una sfida” passando ovviamente per la musica.

Ed è proprio la musica al centro dell’intervista che Angelo, speaker di Teen Social Radio ha fatto al giovane cantautore genovese.

L’intervista, neanche a dirlo inizia subito con un ‘Ehi, come stai?”

GUARDA L’INTERVISTA COMPLETA Ad ALFA

Ci vediamo il 24 febbraio 2024, al Forum di Assago. Bella!

Anzi… bellissimissima!