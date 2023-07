Giffoni Film Festival: video intervista Diss Gacha “la vita è correre, o correre corsa?”

Grandi emozioni per l’appuntamento al Giffoni Music Concept con il format live di #Giffoni53 che, per la sua settima serata, ha visto sul palco di Piazza Lumière salirà Diss Gacha, nome d’arte di Gabriele Pastero, giovane rapper classe 2001.

Diss Gacha ha raggiunto il grande pubblico grazie alla traccia “BIG VROOM Big Ah Ah”, brano con il quale entra per la prima volta nella top 200 di Spotify Italia Il suo ultimo EP, “Cultura”, è stato un successo su tutta la linea: tutte e sette le tracce dell’EP hanno esordito in top 100 di Spotify, in particolare “Captato” è entrata al 36º posto della classifica italiana ed è rimasta nelle prime 50 posizioni per più di un mese.

Possiamo dire che noi di Teen Social Radio non vedevamo l’ora di incontrarlo?

Lui è esattamente come me lo aspettavo – parola di Angelo – e forse anche di più. Ecco perché non vi spoileriamo niente dell’intervista, perchè merita di essere vista.

