Giffoni Film Festival: video intervista a Matteo Paolillo “cantante o attore? Sono un artista”

Uno degli ospiti più attesi al Giffoni Film Festival 2023 è sicuramente MATTEO PAOLILLO, con il suo Edoardo è tra i volti più amati di “Mare Fuori”, la serie che nel 2020 lo ha consacrato al successo.

Grazie alla fortunata serie, Matteo riuscirà anche a dare sfogo ad una sua grande passione: la musica.

È lui infatti a cantare la sigla che ha ottenuto il disco di platino e diversi brani della colonna sonora della serie, il suo primo lavoro discografico “Come Te” ha già conquistato le classifiche.

Ci sono stati momenti difficili anche per me ma se dovessi consigliare qualcosa a chi vuole intraprendere la stessa strada è di non smettere mai di crederci. Dice ai giovani giffoners.

“Vorrei continuare a raccontare personaggi ma allo stesso tempo raccontare me stesso e ciò che mi sta intorno con la musica. Cosa desidero di più dalla vita? – ha sottolineato – continuare a lavorare con quello che mi piace di più, recitare, cantare e circondarmi di persone che mi amano per quello che sono e non per quello che sono diventato, che amano l’essenza e non le cose materiali”.

Nella sua vita c’è quindi la musica, ma anche la voglia di continuare il percorso da attore.

Quindi… attore o cantante? Angelo, giovane speaker di Teen Social Radio, glielo ha chiesto per noi.

