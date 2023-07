Giffoni Film Festival: video intervista a Lolita. “Presto fuori il mio primo album”

Al Giffoni Film Festival è la volta di Lolita, progetto discografico dietro cui si cela Ilenia Filippo.

La cantante, che in molti definiscono la Lana del Rey italiana, ha rivelato qualche cosa di se nella masterclass on stage svolta in Piazza Lumière, prima del concerto.

Ilenia rese parte nel 2019 al talent show The Voice of Italy, arrivando in finale nel team guidato dal rapper Guè: “C’era una bella sintonia, poi gradualmente i contatti si sono persi. Fortunatamente però li abbiamo recuperati”, ha confessato la cantante.

Nel suo ultimo brano ‘Daddy italiano’, è infatti presente anche il rapper.

“C’è un album pronto per essere pubblicato, ma intanto nel mentre verranno rilasciati nuovi singoli”.

Questa l’anticipazione che Lolita regala ai suoi fan presenti alla masterclass, offrendo anche spunti interessanti sui suoi esordi: “Mio padre e mio fratello hanno sempre fatto musica, e insieme hanno contribuito a farmi appassionare a quest’arte, che oggi finalmente sta diventando un lavoro”.

