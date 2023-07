Giffoni Film Festival: video intervista a Federica Carta ” con i social è sempre più difficile avere relazioni vere”

Terza serata del Giffoni Music Concept, questa sera sul palco di Piazza Lumiere salirà anche una biondissima Federica Carta, che torna per il secondo anno consecutivo al Giffoni Film Festival.

Tra i brani che sicuramente canterà questa sera: Come Marylin (pezzo che affronta il delicato tema della salute mentale e della depressione con la quale l’artista ha supportato l’Ospedale San Raffaele Turro di Milano tramite una raccolta fondi) e Per sempre mai, brano che la vede nuovamente in coppia con Shade.

Matteo, spekaer di Teen Social Radio ha scambiato due chiacchiere con una Federica in gran forma e felicissima di questo suo ritorno a Giffoni, dato anche l’entusiasmo dei giffoners che nonostante il caldo l’aspettavano in tantissimi al blu carpet.

“persi nella metropoli / cercarsi per stare bene insieme e poi / sentirsi soli come Marylin”.

E proprio dal brano del pezzo di Federica che inizia Matteo, cosa è per te la solitudine e perchè, secondo te, i giovani di oggi si sentono soli?

L’essere umano di base si sente un po’ solo. Con i social è sempre più difficile avere delle relazioni vere, di solito c’è sempre di mezzo della finzione e questa cosa fa soffrire soprattutto se sei una persona vera.

Quali sono le cose che dimentichi… senza farlo apposta?

Sono una persona molto sbadata, esempio oggi ho dimenticato le cuffiette che usano i cantanti sul palco, spero di non fare casino 😛 Io mi dimentico qualsiasi cosa, sto cercando di migliorare ma…

Noi teen cantiamo le canzoni di Federica, ma lei, sotto la doccia, che cosa canta?

GUARDA L’ INTERVISTA COMPLETA A FEDERICA CARTA