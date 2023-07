Giffoni Film Festival: video intervista a Ermal Meta “mi fido troppo delle persone sbagliate”

Tra i tanti ospiti che sono saliti sul palco del Giffoni Music Concept c’è anche il cantautore, compositore e polistrumentista Ermal Meta. Per lui un vero e proprio bagno di folla.

Ermal Meta è riuscito a catturare l’attenzione di tutti i giffoner presenti nella Sala Blu per la masterclass. Non solo musica, ma anche moltissimi spunti di riflessione su temi cari ai giovani: dall’attualità al futuro, passando per la politica.

Non mollate mai! Ci ha tenuto a precisare più volte.

«I giovani di un tempo avevano un orizzonte, mentre quelli di oggi devono disegnarselo. Non abbiate paura di fallire, perché il fallimento è il vostro allenamento. Ho fallito molto anche io, che ho scritto 800 canzoni. Di fatto, se guardate la mia discografia, se ne conoscono 40. Quindi, è importante non mollare»

«Fidatevi delle vostre sensazioni, perché quello che provate sulla vostra pelle non vi ingannerà mai. Io ho sempre sentito dentro di me che un giorno avrei fatto questo, il cantautore, e non per presunzione, ma perché non ho mai avuto un piano B».

Angelo, speaker di Teen Social Radio, lo ha incontrato nel backdrop della Sala Stampa e ha cercato di conoscerlo un po’ meglio.

