Giffoni Film Festival: video intervista a Emanuele Aloia “sto lavorando ad un nuovo album”

Ottava Masterclass per #Giffoni53. Questa volta nel backstage di Piazza Lumière, i giffoner hanno incontrato Emanuele Aloia, il cantautore di Torino che ha iniziato il suo percorso a soli quindici anni.

Il primo successo arriva con il brano “Girasoli” (2019) attualmente disco di platino, La canzone che Emanuele ha intonato sul palco del Giffoni Music Concept per iniziare il suo concerto acclamato dai ragazzi che hanno cantato tutto il pezzo insieme a lui, per poi proseguire con un altro grande successo “Il bacio di Klimt”. Una hit triplo platino, terzo brano dell’anno per più settimane in classifica FIMI e tra i pezzi più popolari su TikTok.

I giffoners hanno fatto tantissime domande al cantante: dalle esperienze di vita che hanno condizionato la sua scrittura, all’arte, ai progetti futuri

“sto lavorando a un nuovo album e spero di farlo uscire prossimamente.”

“nel prossimo periodo voglio far uscire molti singoli che ritroverete nel futuro disco, l’idea è la stessa dietro i nomi dei quadri che ho usato finora: creare un filo conduttore tra i pezzi.”

E i talent? “Penso siano importanti, ma personalmente non è stata la mia strada. Agli inizi ho fatto un provino per Amici, ma si è trattato quasi di un saluto (ride) essendo uscito dopo le selezioni. Nonostante questo ho deciso di muovermi da indipendente, scrivere per conto mio curando scrittura e produzione, è una strada difficile ma che può essere utile a chi di voi vuole iniziare un percorso musicale.”

Altre domande, per conoscere un po’ meglio il cantautore, le ha fatte il nostro Angelo nel backdrop della Sala Stampa.

GUARDA L0INTERVISTA COMPLETA A EMANUELE ALOIA