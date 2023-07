Giffoni Film Festival: video interista ai Follya “pregio e difetto? Pensare troppo alla musica!’

L’irriverente gruppo dei Follya torna al Giffoni Film Festival per il secondo anno consecutivo. Il gruppo che si è subito fatto notare per le sue influenze power pop e per non porsi limiti al testo e alla musica è molto atteso dai giffoners.

Ieri sera sul palco del Giffoni Music Concept nel buio della scena, è salita uno alla volta, l’intera formazione della band, chiusa dal frontman Alessio Bernabei che inizia a incitare i ragazzi con il primo brano del nuovo progetto musicale, Morto per te.

La band fonde il repertorio dell’ultima creazione musicale, a quello classico dei Dear Jack, nome di battaglia con cui più di dieci anni fa si sono fatti conoscere da milioni di fan. La pioggia è uno stato d’animoe il re delle classifiche Domani è un altro film, che ha sancito il passaggio della band dal mondo dei talent a quello della musica mainstream

In perfetto stile Teen Social Radio, Montra, ha deciso di andare a conoscere un lato diverso dei Follya

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA COMPLETA AI FOLLYA