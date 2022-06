Gianni Fiorellino: Per la prima volta in vinile per festeggiare il ritorno alla musica e lasciarsi alle spalle una pandemia da incubo

Il ritorno alla musica! Potrei introdurre così questa speciale video intervista che ho realizzato con uno degli artisti napoletani più amati dal pubblico… Gianni Fiorellino.

Speciale perché non avviene, come solitamente da qualche tempo a questa parte, in modalità web, ma mi vede raggiungerlo fisicamente in un noto store napoletano dove, il nostro, presenta al pubblico per la prima volta La Mia Lunga Storia D’Amore.

Si tratta del primo vinile di una carriera iniziata da adolescente, oltre 25 anni fa, e che l’ha visto anche partecipare due volte al Festival di Sanremo e a manifestazioni e programmi d’intrattenimento nazionale.

Un disco in cui Gianni ha voluto inserire le dieci canzoni più amate della sua carriera, delle varie fasi della sua carriera, dedicandosi però prettamente al repertorio napoletano che è anche quello che oggi gli permette di tornare a cantare live, in tanti concerti e feste già confermati, dopo il triste periodo che tutti abbiamo vissuto e che lo ha segnato profondamente.

Un ritorno al pubblico necessario perché, come lui stesso racconta, Se non vivo non mi vengono idee da trasformare in musica.

E difatti in La Mia Lunga Storia D’Amore non ci sono inediti, cosa che però lo stesso Gianni si aspetta di tornare a comporre proprio durante quest’estate che si prospetta per lui ricca d’impegni che verranno svelati nelle prossime settimane e di cui vi daremo notizia, qui sul nostro sito.

E allora ascoltiamolo in questa intervista sincera, dove Gianni Fiorellino si racconta senza filtri per noi di All Music Italia.