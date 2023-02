Generazione Boh: intervista a Francesco Salvi, c’è da spostare una macchina. E’ lettrica.

Intervista video a Francesco Salvi. Il Festival di Sanremo è anche l’occasione per incontrare tantissime persone che frequentano la città dei fiori per promuovere i pezzi che poi usciranno nell’estate. Per partecipare alle cene evento e incontrare addetti ai lavori.

Angelo e Montra al Virgo Village hanno incontrato Francesco Salvi, anche lui presente a Sanremo per raccontare la nuova versione di C’è da spostare una macchina, che torna dopo 35 anni.

Alla classica domanda: come stai? La risposta di Francesco è esilarante: 3.

E questo vi dice già tutto sul video che vi consigliamo di vedere, fino alla fine, se avete voglia di farvi anche quattro sane risate. Anzi 5.

Gli anni passano, ma c’è sempre da spostare una macchina.

Eh si, risponde Francesco. Fino a che ci sono le macchine, fino a che ci sono gli anni, bisogna spostarla. Solo che abbiamo fatto un piccolo accorgimento adesso non è più diesel. è lettrica.

Sappiamo che le mani ce le ha messe un po’ anche Mitch.

Eh si, il dj Mitch (di radio 105) e Paolo Agosta che è quell’altro. A un certo punto eravamo li e abbiamo detto, cosa facciamo? E abbiamo cominciato a farlo. Cosa? Boh!

Abbiamo cambiato l’arrangiamento, però il pezzo è rimasto uguale.

Cosa si fa quando ti si buca una gomma?

Bisogna avere una gomma in bocca. Da masticare.

E’ ‘la macchina del capo. Pensa che una volta, quando ho fatto questa canzone che è famosa in tutti i villaggi turistici, hanno organizzato una gara, io non lo sapevo, tra tutte le scuole superiori.

Ha vinto la magistrale di Firenze. Tutte ragazze e siamo andate in gita.

Su un pulmino guidato da me. E abbiamo bucato una gomma.

Ci vediamo presto. Seguitemi ma non raggiungetemi mai!

Videointervista a Francesco Salvi