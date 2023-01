ETTA videointervista, “nel mio EP c’è Vasco Rossi e parlo di violenza domestica”

Etta è una delle protagoniste della nuova scena musicale napoletana, già apparsa agli occhi e alle orecchie del grande pubblico nella scorsa edizione di X Factor e con la seguente vittoria ad Area Sanremo.

In quel percorso si è fatta conoscere in una versione spiccatamente pop e rap ma, una volta chiusa quella parentesi, ha deciso di cambiare rotta e farsi vedere sotto una luce diversa che è quella del rock nudo e crudo.

Dopo un periodo di studio dei brani, Etta ha deciso di pubblicare il suo primo EP con il quale inaugura questa nuova strada. Si chiama ‘Stress‘ e ne abbiamo parlato proprio con lei ai nostri microfoni.

ETTA e il suo percorso di crescita

Come detto, per Etta ‘Stress‘ rappresenta un punto di svolta:

“Dopo Sanremo e X Factor volevo uscire dal mondo dell’urban e sperimentare. Mi stava stretto quell’ambiente lì, volevo dire delle cose in modo molto diverso e infatti la canzone con la quale ho vinto Area Sanremo era già un brano di transizione”.

Cinque canzoni nuove di cui una, ‘Mi Piaci Perché‘, che è una risposta vera e propria a Vasco Rossi. Etta ha scelto di riprendere una delle tante canzoni del Blasco, di cui lei è grande fan, e ha scritto un testo in cui parla dell’orrenda esperienza di violenza domestica subita da una ragazza a lei vicina:

“Questa ragazza mi ha raccontato degli episodi di violenza domestica e fisica e quindi ho voluto raccontarli ma più che una risposta a Vasco io la definirei come una reinterpretazione. E’ stata una sorta di allarme e di modo di dire alle ragazze che esistono tanti modi per farsi aiutare e che è giusto parlarne e non nascondersi”.

Etta sceglie di trattare certe tematiche urlandole al mondo in questa nuova fase della sua carriera e ci è arrivata seguendo l’idea di suonare con una band:

“Per fare urban vai lì, sul palco, metti la base e canti. Io, però, volevo suonare con una band e quando ho messo in piedi la mia, i ragazzi hanno iniziato a propormi melodie rock ma io non ne sapevo assolutamente nulla. Ero ignorante sul tema, quindi ho iniziato a documentarmi e mi sono appassionata ai Papa Roach e ai Limp Bizkit.”

La particolarità di Etta è stata quella di riuscire a legare questi due mondi, urban e rock dei primi anni 2000, e lo ha fatto per i motivi di cui sopra ma anche per altri che ci ha spiegato nel corso della nostra intervista:

“Nel mondo della musica italiana esistono tante forme di discriminazione tra uomo e donna e io non riesco più a sopportarle. Purtroppo, le donne sono vincolate al dovere cantare in modo dolce, pacato e viene vista strana una ragazza che ti urla le cose in faccia. Io me ne frego perché sono fatta così. Sono fastidiosa, ho una voce stridula ma le cose che devo dire ho bisogno di dirle così”.

IL 2023 TRA LIVE E PRIMO ALBUM

Il percorso di crescita di Etta sta passando da questi primi singoli contenuti in ‘STRESS‘ ma si sta già programmando questo nuovo anno:

“Ci godiamo le feste per ora ma già da gennaio si ricomincia a programmare perché voglio tornare a suonare in pubblico. Ho fatto delle date in estate ma adesso ho desiderio di tornare a scatenarmi sul palco con un vero e proprio tour. E’ presto per parlare di un nuovo album, voglio dare respiro e spazio a ‘STRESS’ in questo momento, poi si vedrà”

L’intervista completa a Etta è qui.