Elodie: “Devo dare dignità a una parte di me, l’esperienza ad Amici e il mio primo Sanremo”

Elodie, tra gli artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Dimenticarsi alle 7 (leggi qui), ha incontrato i media in conferenza stampa giovedì 19 dicembre per parlare dei suoi prossimi progetti.

Oltre al festival, il nuovo disco in arrivo e i concerti negli stadi, senza dimenticare le esperienze al cinema e l’impegno sociale.

ELODIE: SANREMO E IL NUOVO ALBUM

Elodie presenterà a Sanremo Dimenticarsi alle 7, un brano molto personale di cui ha curato, per la prima volta, anche la produzione.

È un pezzo che amo, racconta due lati di me: il dramma e l’eleganza. Per la prima volta ho contribuito alla produzione, portando i miei gusti musicali e le mie idee.

Il brano rifletterà le sonorità forti e decise che caratterizzano anche il suo prossimo album e nel quale potrà essere, anche a livello vocale, completamente se stessa. Il disco unirà grinta e introspezione, con influenze elettroniche, funky e soul.

Gli stadi

Tra gli appuntamenti più importanti del 2025 ci saranno i concerti gli stadi, una vera sfida per lei.

Gli stadi rappresentano una grande opportunità per raccontare uno show grandioso. Saranno quattro atti che mostreranno i diversi lati della mia personalità.

Lo spettacolo musicale sarà accompagnato anche da coreografie.

Collaborazioni e cinema

Elodie ha raccontato con emozione della collaborazione con Tiziano Ferro, definendo il loro brano “speciale e significativo“.

Parallelamente, l’artista sta esplorando il mondo del cinema. Sarà infatti nel cast del nuovo film di Mario Martone, accanto a Valeria Golino e altri nomi di rilievo, e in un thriller.

Il cinema mi aiuta a scoprire nuovi lati di me stessa e ad avvicinarmi a mondi diversi.

Recentemente ha anche partecipato al doppiaggio del film Disney Mufasa.

Impegno sociale

Elodie ha sottolineato l’importanza dei suoi progetti sociali, tra cui l’iniziativa con Save the Childern Prendersi cura nel quartiere Quartaccio di Roma, dove si impegna a sostenere i giovani nel valorizzare i propri talenti.

È un progetto di cui sono fiera, nato per dare opportunità ai ragazzi e combattere la povertà educativa.

