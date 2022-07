Speciale Giffoni – Teen Social Radio intervista a Casadilego per AMI: “La vera emozione l’ho provata sul palco di Sanremo”

In occasione del Giffoni Film Festival All Music Italia è presente alla manifestazione grazie ai giovani speaker di Teen Social Radio che hanno intervistato Casadilego.

Dal 21 al 30 luglio torna il Festival di Giffoni, il grande festival cinematografico per bambini e ragazzi. Torna anche il Giffoni Music Concept con grandi ospiti del panorama musicale italiano

All Music Italia sarà presente grazie alla collaborazione con i ragazzi di Teen Social Radio.

Saranno infatti Angelo, Matteo, Montra, Melissa e Sophia, ragazzi di età compresa tra i 13 e i 16 a intervistare molti degli ospiti presenti, raccontandoci le loro giornate alla cittadella.

Lasciamo la parola loro…

Intervista a casadilego dal Giffoni 2022

Nel settimo giorno del Giffoni Film Festival è arrivata Casadilego, nome d’arte di Elisa Coclite, classe 2003. E di classe ne ha da vendere, dolcissima, simpaticissima e disponibile con tutti.

L’artista ha conquistato ragazzi e meno giovani nella quattordicesima edizione di X Factor, vincendo nella squadra delle “Under Donne” di Hell Raton. Dopo X Factor pubblica il primo EP omonimo, che contiene anche gli inediti Vittoria e Lontanissimo.

Per noi l’intervista Melissa di Pasca, speaker di Teen Social Radio.

Com’è questo Giffoni?

C’è una bella energia. Io sono appena arrivata, però sto bene, ora vediamo, capiamo cosa succede.

Come mai ti chiami Casadilego?

Casadilego è la traduzione letterale di una canzone di Ed Sheeran, Lego House che è stata un po’ la prima cosa che mi ha iniziato a questo mondo perché prima facevo parte della musica classica, poi ho scoperto Ed Sheeran e ho scoperto che dovevo andare in un’altra direzione.

Qual è il tuo rapporto con la musica? Cos’è la musica per te?

Questa è una domanda difficile. E’ talmente facile che è difficile da riuscire a spiegare. E’ letteralmente tutto. Tutto quello che voglio dare e tutto ciò che voglio ricevere. La definizione di amore, la definizione di dolore, sta tutto li. E’ proprio tutto li.

Hai vinto X Factor, che emozione hai provato quando hanno annunciato la tua vittoria?

E’ stato assolutamente un momento surreale e confusionario, infatti poi mi sono arrivati diversi commenti di persone che pensavano fossi felice, invece ero praticamente solo molto confusa. Tanto confusa che anche adesso non ti so dire quello che è successo in quel momento. Non è mai stato il mio sogno vincere X Factor, è stato solo l’inizio. In quel momento ho detto OK, adesso cambiano un po’ di cose.

Sei salita sul palco del Festival di Sanremo con Francesco Renga. Che emozioni hai provato e soprattutto, possiamo sperare di rivederti su quel palco?

Lo spero anche io! Vediamo cosa succede. E comunque ancora grazie a Francesco Renga. Quel teatro ti dice tante cose. La vera emozione l’ho provata stando su quel palco, incredibile.

Cosa pensi di portarti a casa da Giffoni?

Sicuramente tutto quello che mi vuole dare il pubblico e tutto quello che riesco a dare io a loro. Immagino una connessione, molto bella.

Tantissimi i progetti in ballo per l’artista che abbiamo apprezzato anche in diretta su Twitch per Amazon Music Italia con Stanzadilego, format in cui si è parlato ovviamente di musica.

My soul summer è il suo primo film, ma tutto fa pensare che non si fermerà qui. Arriveranno nuove avventure, questo è solamente la prima parte di un lungo percorso.