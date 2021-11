Video intervista ai Modà: Kekko e Diego ci raccontano “Buona fortuna – Parte prima”

Tornano i Modà con un album diviso in due parti, Buona fortuna – Prima parte arriva domani, 12 novembre, in tutti i negozi di dischi fisici e digitali. Per l’occasione abbiamo incontrato Kekko Silvestre e Diego Arrigoni per parlare di questo nuovo disco.

Un progetto ambizioso nato con la naturale consapevolezza di essere consapevoli di aver scritto delle pagine importanti nel pop rock italiano degli ultimi 15 anni, tra l’altro baciate da un successo come pochi altri. Loro infatti l’ultimo disco di diamante per le vendite di un album ad essere assegnato in Italia con il disco Viva i romantici.

Buona Fortuna – Parte Prima è il titolo di questo mini album composto di sei tracce, tutte diverse fra loro, sia per approccio interpretativo che per scelta negli arrangiamenti.

Ed i ragazzi non si nascondono! La scelta di spezzare in due il lavoro arriva anche ( ma non solo ) dalla pesante contrazione di mercato e dalla possibilità di essere alla portata di chiunque voglia entrare nel loro mondo.

Altro motivo è l’attenzione che la band vuole dare ad ognuno di questi 6 brani per loro meritevoli di non essere “skippati”, come spesso accade per album da 15 pezzi; “non ci sono riempitivi” dichiara Kekko, ma brani che hanno quasi preteso il loro posto in scaletta perché pronti, completi.

Ma andiamo a scoprire nella nostra intervista video, che tocca anche argomenti importanti, cosa ci hanno raccontato.

Ecco a voi i Modà.