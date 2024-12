“Aperitivo”, videointervista a Peter White: “Nella nostra epoca, spesso, l’immagine conta più della musica”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 6 dicembre, Aperitivo è il nuovo EP di Peter White, che torna con un disco totalmente diverso rispetto agli ultimi progetti discografici.

Di fatto, in Aperitivo il cantautore si approccia alle sonorità che lo hanno fatto innamorare della musica, ovvero quelle del grande cantautorato italiano: da Gino Paoli a Fabrizio De Andrè, passando per Francesco De Gregori, Giorgio Gaber e Franco Battiato.

“Spesso mi capita di dire, un po’ per scherzare, che sono nato nella decade sbagliata, anche se allo stesso tempo sono fieramente figlio del mio tempo. Ecco perché Aperitivo è il punto di incontro perfetto di questo splendido ossimoro”, ha spiegato Peter White a proposito dell’EP.

Poi, ha aggiunto: “Le mie canzoni vorrebbero rispecchiare questa fusione di epoche, richiamando i brani che mi facevano sentire i miei genitori e i miei nonni, come per esempio Parlami d’amore Mariù, Non Arrossire e Senza fine“.

Insomma, “quel tipo di musica che richiama alla mente l’immagine di una barchetta che ondeggia placidamente nel mezzo di un’estate, sopra un mare scintillante, con due calici di vino. Il tutto ovviamente pervaso dalla magia del bianco e nero e da una certa eleganza nel vestire“.

“Aperitivo”, videointervista a Peter White