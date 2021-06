Videointervista ad Anna Tatangelo: “Dopo Libera ho avuto paura ma sapevo di voler rivoluzionare la mia musica”

Anna Tatangelo Annazero, il nuovo disco, raccontato in una video intervista con l’artista di Sora.

A qualche settimana dall’uscita, e dopo averlo recensito con parole entusiaste, il nostro Fabio Fiume ha raggiunto via Zoom l’artista per approfondire il disco su questo album molto importante per Anna Tatangelo.

Annazero è un disco arrivato al termine di due anni e mezzo di duro lavoro, di cambiamenti nella vita e nella carriera di questa artista sempre in movimento, sempre in cerca di nuovi abiti musicali da vestire e, per la prima volta, approdata in una boutique di suoni da cui esce col guardaroba rinnovato e che è pienamente soddisfatta d’indossare.

Attenzione, in esclusiva Anna ci svela anche la data dell’uscita del disco fisico nei negozi, dopo il lancio avvenuto soltanto in digitale.

Anna Tatangelo Annazero – la video intervista

Questa intervista è parte di un discorso più corposo, diviso in due parti.

Nella prima parte Anna ci ha raccontato l”evoluzione e le scelte che hanno portato ad Annazero.

Nella seconda (online tra qualche giorno) faremo invece un lungo viaggio nei suoi 18 anni di carriera per andare a ripercorrere scelte, album e ogni tappa, fondamentale, del suo percorso.

Buona visione e, non scordatevi di farci sapere cosa ne pensate di questo disco sul nostro canale Telegram (che trovate qui).