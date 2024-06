Martina: “Ad Amici ho imparato ad accogliere le emozioni, senza respingerle”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, “Al Centro Del Panorama” è l’EP d’esordio di Martina Giovannini che, dopo l’esperienza all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, si racconta come mai fatto prima d’ora, spinta da una nuova consapevolezza artistica e personale, nonché da una forte determinazione e da una grande passione per la musica.

L’EP si apre con “Lucciola”, brano inedito dalle atmosfere e dalle sonorità dolci e nostalgiche, che cullano il ricordo di una storia d’amore giunta ormai al termine. Si prosegue poi con “Da quando non ho smesso di amarti”, ballad romantica presentata per la prima volta ad Amici 23.

Segue “Al centro del panorama”, un pezzo dal sound fresco ed estivo, che accompagna il racconto di un capitolo che ha lasciato la protagonista scottata, tanto da desiderare di chiuderlo per sempre. Arriviamo così a “Niente come te”, il secondo brano presentato all’interno del programma di Maria De Filippi, che racconta di un amore doloroso, finito, di cui si sente la mancanza e che fa ancora male.

A chiudere il cerchio una cover, “È vero che vuoi restare” di Alessandra Amoroso, e un inedito, “Scegliersi un giorno”, in cui sonorità pop si mescolano ad atmosfere più R&B, mentre il testo racconta di due persone che non si lasciano piegare l’una dall’altra, tra litigi ed incomprensioni.

