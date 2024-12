Warner Music Xmas Store: Milano si accende con un pop-up natalizio musicale tra eventi, ospiti e prodotti esclusivi

Natale a tema musicale nel dicembre 2024 con Warner Music Italy, la major discografica in costante crescita nella scena italiana, che inaugura a Milano il suo primo pop-up natalizio dedicato alla musica: il Warner Music Xmas Store.

Lo store si trova a Portanuova, in via Capelli 5, e sarà aperto dal 7 al 24 dicembre portando abitanti e turisti del capoluogo lombardo in un’esperienza immersiva tra le migliori tendenze musicali del momento.

Non solo si potranno acquistare le migliori idee regalo a tema: album, merchandising, gadget e prodotti esclusivi firmati da Warner Music, tra questi anche il nuovo album di Rosie, ma ci sarà anche la possibilità di incontrare molti degli artisti più importanti del panorama musicale.

Ogni giorno un’esperienza diversa e indimenticabile in uno spazio che sarà anche un luogo di emozioni ed incontri sia per i più piccoli con i simpatici personaggi delle “Il Mondo di Marmò”, o i concorrenti di Amici, sia per gli appassionati di tutti i generi musicali, dal rap al pop.

Il calendario completo degli eventi sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla pagina Instagram ufficiale.

Warner Music Italy in occasione delle festività ha creato anche una playlist Spotify a tema natalizio con canzoni di Michael Bublè, Sia, Annalisa e molti altri artisti.