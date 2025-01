Accordo tra Warner Music e Teh Saifam Group per distribuzione e scouting

Significative novità per Warner Music Italy e The Saifam Group nel 2025. I due colossi della musica, uno tra i leader delle major discografiche e l’altro nell’indie veronese di spicco, hanno annunciato una nuova partnership che abbraccia diverse iniziative, dalla distribuzione al marketing, fino allo scouting di nuovi artisti emergenti.

Quindi questo 2025 discografico parte con una nuova, importante, collaborazione.

Warner music Italy & The Saifam group, la Collaborazione

Tra gli accordi principali spicca la gestione della distribuzione fisica e digitale di una parte significativa del catalogo di The Saifam Group da parte di Warner Music Italy. In particolare, sono stati citati alcuni titoli urban di grande rilievo, tra cui:

Club Dogo – Mi Fist e Penna Capitale

– e DJ Shocca – 60Hz

– Mistaman – Parole

– Rise Beatbox – L’Ultimo dei Sensi

– Raige – Addio

– Fred De Palma – F.D.P.

La distribuzione sarà curata da Warner, mentre The Saifam Group continuerà a gestire direttamente la stampa e il marketing dei titoli. Un focus particolare sarà dedicato ai titoli di nicchia del catalogo Warner, che verranno valorizzati attraverso la divisione Music Now di Saifam, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale della major.

Uno degli aspetti più significativi di questa partnership è l’accordo siglato per il lancio di nuovi artisti. Warner Music e ADA collaboreranno con The Saifam Group per individuare e promuovere talenti emergenti nei vari generi musicali, mettendo in campo sinergie tra distribuzione, marketing e produzione artistica.

Le dichiarazioni

Mauro Farina, Presidente di The Saifam Group, ha dichiarato:

“Questa collaborazione con Warner diventerà una nostra priorità e ringrazio Pico Cibelli, Raffaele Razzini e Renato Tanchis per averci dato questa opportunità. Ritengo Warner Music il partner ideale per una label indipendente come la nostra e sono certo che insieme raggiungeremo dei risultati inaspettati.”

Fabio Sgaravato, Direttore artistico dell’etichetta, ha aggiunto:

“Sono onorato ed entusiasta di avviare questa nuova collaborazione con Warner Music Italy, una partnership che rappresenta l’incontro di due visioni accomunate dalla volontà di valorizzare la creatività e l’autenticità degli artisti e di ottimizzare un importante catalogo che ha ancora ampi spazi di crescita.”

Pico Cibelli, Presidente di Warner Music Italy, ha commentato:

“Siamo felici di poter collaborare con Mauro Farina e il suo team alla valorizzazione di un catalogo così prestigioso e allo sviluppo di nuovi artisti che andranno a creare il repertorio del futuro della label veronese. Ringraziamo Mauro per la grande fiducia riposta nella squadra di Warner Music Italy e ADA.”

Renato Tanchis, Direttore del catalogo della major, ha concluso: