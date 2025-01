Warner Music Italy e Warner Chappell Music acquisiscono DWA Records: un omaggio all’Italo Disco e alla sua eredità musicale

Warner Music Italy e Warner Chappell Music Italy annunciano l’acquisizione di DWA Records, storica etichetta indipendente di Italo Disco fondata nel 1989 da Roberto Zanetti (Savage/Robyx) e Francesco Bontempi (Lee Marrow). L’accordo, che comprende anche il catalogo editoriale Extravaganza, rappresenta un’operazione strategica per valorizzare un genere musicale che ha segnato profondamente la scena italiana e internazionale.

Un patrimonio musicale iconico

Il catalogo di DWA Records ed Extravaganza include oltre 250 master di brani che hanno fatto la storia della musica, tra cui:

The Rhythm of the Night di Corona (scritta da Francesco Bontempi ),

di (scritta da ), Happy e Uh La La di Alexia

e di Baila di Zucchero (scritta da Roberto Zanetti)

L’Italo Disco, nato alla fine degli anni ’70 in Italia, è stato un fenomeno globale negli anni ‘80, caratterizzato dall’uso di sintetizzatori e batterie elettroniche, con testi prevalentemente in inglese. Sebbene il genere sia svanito negli anni ’90, la sua influenza è ancora percepibile in stili come Eurobeat, Italo dance e Italo house.

I fondatori: Roberto Zanetti e Francesco Bontempi

Zanetti, conosciuto con il nome d’arte Savage e con lo pseudonimo di produttore Robyx, ha fatto la sua comparsa sulla scena musicale negli anni Settanta come membro di gruppi come Santarosa e Taxi.

Il suo successo del 1983, Don’t Cry Tonight, ha spinto la sua carriera da solista, diventando un successo internazionale, e i successive hit includono A Love Again, Goodbye, I Just Died In Your Arms, I’m Losing You, Only You e Radio.

Dopo il 1990 ha intensificato la sua carriera di produttore, registrando con artisti del calibro di Alexia, Corona, Double You, Ice MC e Zucchero, ma negli ultimi anni è tornato a registrare e a esibirsi dal vivo.

Francesco Bontempi (Lee Marrow): DJ e produttore, autore di successi come Do You Want Me e Pain, è stato una figura chiave nell’esplosione internazionale dell’Italo Disco.

Le dichiarazioni di Warner Music e Warner Chappell

Pico Cibelli, Presidente di Warner Music Italy, e Santiago Menéndez-Pidal, Presidente di Warner Chappell Music per il Sud Europa (che di recente ha preso il controllo dell’azienda per l’Italia al posto di Riccardo Loda), commentano:

“L’Italo Disco è la linfa vitale della scena musicale italiana e la DWA è stata al centro della scena per più di tre decenni. Siamo lieti che Roberto e Francesco abbiano riposto la loro fiducia in noi come custodi del loro catalogo e non vediamo l’ora di ripagare la loro fiducia negli anni a venire. Vorremmo ringraziare i nostri CFO, Raffaelle Razzini e Luca Gentili, per il loro supporto e il duro lavoro svolto per portare a termine questo accordo”

Simon Robson, Presidente EMEA, Recorded Music, aggiunge:

“L’Italo Disco è un genere che ha superato i confini nazionali. Stiamo già lavorando a progetti entusiasmanti per dare nuova vita a questo repertorio.”

Kevin Gore, Presidente del Catalogo Globale di Recorded Music, sottolinea:

“Siamo impegnati ad espandere il nostro catalogo attraverso acquisizioni strategiche e siamo sempre alla ricerca di opportunità al di fuori dei mercati anglosassoni. Siamo orgogliosi di gestire il catalogo di DWA e faremo leva sui nostri team in tutto il mondo per creare nuove connessioni affinché gli artisti e la loro musica vengano scoperti e continuino ad essere amati.”

Guy Moot e Carianne Marshall, co-presidenti di Warner Chappell Music, concludono:

“Abbiamo fatto un investimento significativo per un catalogo straordinario. Il nostro team globale è ora impegnato a sfruttare le opportunità per portare questo incredibile canzoniere a nuovi livelli e contribuire a garantire che una nuova generazione di fan in tutto il mondo abbia la possibilità di connettersi a questa musica che rafforza la vita”

Una nuova era per l’Italo Disco

Con questa acquisizione, Warner Music si propone di rilanciare il repertorio Italo Disco, celebrandone il ruolo culturale e musicale. Grazie a un team internazionale e a una strategia mirata, il catalogo DWA promette di continuare a far ballare e emozionare, portando le sonorità inconfondibili del genere a nuove generazioni di appassionati in tutto il mondo.

Nella foto di copertina da sinistra a destra:Renato Tanchis, Raffaele Razzini, Pico Cibelli, Roberto Zanetti, Francesco Bontempi, Santiago Menendez Pidal, Luca Gentili, and Filippo Pardini