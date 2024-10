Villabanks firma con Sony Music ed entra nel roster di Columbia Records

Novità in casa per Sony Music Italy che annuncia l’ingresso di VillaBanks nel suo roster di artisti.

VillaBanks, vero nome Vieri Igor Traxler, rapper ravennate classe 2000, arriva nella major discografica diretta da Andrea Rosi dopo il successo della collaborazione nel brano di Jvli (brano con Mida che ha ottenuto il disco d’oro) e la pubblicazione di alcuni singoli e un EP, Spingere sempre, da indipendente.

L’ultimo brano, Oasis, è uscito il 17 agosto scorso e vedeva la distribuzione proprio di Sony Music.

VillaBanks entra a far parte di Columbia Records, la label Sony guidata da Giulia Mazzetto.

Questa la dichiarazione di Andrea Rosi, Presidente e CEO Sony Music Entertainment, su questo nuovo arrivo:

“È per noi molto stimolante poter lavorare con VillaBanks, un artista unico, originale ed estremamente creativo. Sono convinto che con il team Columbia troverà l’ambiente ideale per potersi esprimere in totale libertà ottenendo anche grandi risultati.“