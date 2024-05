Musica come speranza per i giovani… Universal Music Italy firma con la label Kayros Music

Nella giornata del 28 maggio 2024 arriva la notizia che Universal Music Italia ha firmato un label deal con Kayros Music, etichetta discografica nata all’interno dell’associazione Kayros di don Claudio Burgio.

Per chi non la conoscesse l’Associazione Kayros nasce nel 2000 a Milano grazie a Burgio e a persone e famiglie sensibili all’accoglienza di minori in difficoltà, segnalati dal Tribunale per i Minorenni, dai Servizi Sociali di riferimento e dalle forze dell’Ordine.

Don claudio Burgio, fondatore e presidente dell’associazione Kayros , dopo dieci anni di parrocchia, coinvolto nella pastorale giovanile degli oratori, diventa cappellano dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano.

Accanto all’attività pedagogica che lo vede impegnato quotidianamente con i ragazzi delle comunità, numerosi sono i suoi interventi in dibattiti ed incontri pubblici su temi sociali di attualità, su spiritualità, educazione, famiglia, tossicodipendenza, emarginazione giovanile.

UNIVERSAL MUSIC FIRMA KAYROS MUSIC

Un gran bel messaggio quello che parte da questo accordo tra Universal Music e Kayros, etichetta nata ad aprile scorso con l’intenzione di seguire fin dall’inizio il percorso artistico di coloro che cercano una nuova strada nella vita fin qui difficile e accidentata, accompagnandoli passo dopo passo all’interno del mondo musicale a livello professionale.

Lo studio di registrazione di Kayros Music – che è stato donato dal gruppo Sugar – si trova all’interno della comunità stessa, creando un legame unico tra l’etichetta, l’associazione e i ragazzi che ne fanno parte: la periferia della nostra società diventa così laboratorio creativo, al servizio del talento per poter convogliare le energie verso un futuro di rinascita e riscatto.

In base al contratto firmato verranno sviluppati e lanciati sul mercato i progetti discografici dei ragazzi della comunità che attraverso la musica cercano di trovare il loro “Kayros” ( ovvero ‘momento opportuno’ in greco).

La collaborazione musicale di Universal Music Italia con la comunità di accoglienza Kayros fa parte di un percorso iniziato più di un anno fa quando alcuni A&R di Universal Music hanno volontariamente dato vita a veri e propri laboratori musicali per i ragazzi ospiti di Kayros. Gli incontri hanno dato la possibilità di vivere un’esperienza intensa e di scambio reciproco dove la musica rap ha fatto da filo conduttore.

Durante i laboratori musicali si è cercato soprattutto di insegnare ai ragazzi che fare musica richiede un certo tipo di lavoro, impegno e passione. Il fine principale della collaborazione di Universal Music con l’etichetta Kayros Music è ora quello di aiutare i ragazzi a fare musica in modo professionale e concreto per un reinserimento effettivo nella società perché, come dice don Claudio, “non esistono ragazzi cattivi”.

Queste le parole di Federico Cirillo, alla guida della label di Universal Music che seguirà il progetto, Island Records: