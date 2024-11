Takagi & Ketra entrano nel roster artisti di Warner Music Italy

Takagi & Ketra, ovvero Alessandro Merli e Fabio Clemente, sono due tra i producer più importanti della scena musicale italiana. Dal 2017 hanno iniziato a lanciare hit come artisti principali, collaborando con i più grandi nomi della musica italiana. Oggi, 5 novembre 2024, il duo dei record ha firmato un nuovo contratto discografico con Warner Music Italy.

La notizia, annunciata sui social della major guidata da Pico Cibelli, è di grande rilievo, vista l’importanza di Takagi & Ketra nel panorama musicale degli ultimi anni.

Come produttori, il successo è iniziato con la produzione di “Nu Juorno buono” di Rocco Hunt, vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2014, seguito da numerose hit come “Roma-Bangkok” di Baby K & Giusy Ferreri, “Comunisti col Rolex” di J-Ax & Fedez, “Fenomeno” di Fabri Fibra, “In radio” di Marracash & Federica Abbate, e brani per artisti come Jovanotti, Fred De Palma, Benji & Fede, Marco Mengoni, Fedez, Emis Killa, Sangiovanni, Elisa, Sfera Ebbasta, Geolier, Ultimo, Ghali, Alessandra Amoroso e molti altri.

La loro carriera come main artist è iniziata nel 2017 con “L’esercito dei Selfie” con Arisa e Lorenzo Fragola, seguita da una serie di hit che li hanno portati a conquistare 40 dischi di platino e 2 dischi d’oro.

Ecco alcuni dei loro successi, tra cui le recenti “Everyday” e “Taxi sulla luna”, entrambe arrivate oggi al quarto disco di platino: